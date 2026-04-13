Rappende mollen tijdens een audiotour in de Torteltuin: ‘De natuur is zelf aan het woord’

Bewoners van de Hylkemaheerd werken aan een unieke gratis audiotour voor de Torteltuin in hun wijk Beijum. In de tour komt de natuur tot leven: dieren en insecten vertellen hun verhaal.

De bewoners zijn op dit moment bezig met de opnames. Ze spreken de stemmen in van onder andere een mol, een worm, een snuitkever, een bij en een pissebedden clan. Deze audio-opnames zullen te vinden zijn via QR-codes die op paaltjes in de tuin te vinden zijn.

“De kracht van dit project zit in de combinatie van natuurbeleving en bewonersparticipatie”, aldus de organisatie. “Bij de Torteltuin zie je wat er groeit wanneer bewoners zelf het initiatief nemen: verwondering, creativiteit en verbinding. Hier krijgen niet alleen de dieren een stem, maar ook de wijk. ”

De audiotour wordt op 22 mei van 15.00 uur tot 20.00 uur feestelijk geopend door oud-Stadecoloog Jan Doevedans.