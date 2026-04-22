Raad van State: viskraam aan Sint Petersburgweg mag vergunning zonder einddatum houden

Vishandel JP krijgt zijn standplaatsvergunning aan de Sint-Petersburgweg weer voor onbepaalde tijd. Dat heeft de Raad van State woensdag beslist.

Het bedrijf had sinds 2014 een vergunning zonder einddatum voor de standplaats op bedrijventerrein Driebond. De gemeente Groningen besloot eind 2021 echter dat alle standplaatsvergunningen tijdelijk moesten worden. Volgens de gemeente ging het om zogenoemde schaarse vergunningen, waarvoor geen vergunning voor onbepaalde tijd mag worden gegeven.

Daar was de visboer het niet mee eens, maar de gemeente verklaarde alle bezwaren ongegrond. Daarna stapte het bedrijf naar de rechtbank. Die oordeelde in 2024 dat de gemeente gelijk had. Volgens de rechtbank was sprake van een schaarse vergunning, omdat het aantal geschikte standplaatsen beperkt is en er meerdere gegadigden kunnen zijn.

Daar liet de vishandel het niet bij zitten en stapte naar de Raad van State. De hoogste bestuursrechter van Nederland oordeelt nu dat de gemeente niet heeft aangetoond dat er sprake is van schaarste, want er is niet onderzocht hoeveel locaties op het bedrijventerrein geschikt zijn voor een standplaats.

Ook is er volgens de Raad van State geen sprake van beleidsmatige schaarste, een situatie waarin een overheid bewust het aantal beschikbare vergunningen of rechten beperkt, omdat er meer aanbieders zijn die een standplaats willen hebben dan er plek is. Een gemeente kan daar beleid op maken, om zo een wildgroei aan straatverkopers en kramen te beperken. Maar omdat de gemeente geen maximum heeft gesteld aan het aantal vergunningen, kan daar geen sprake van zijn. Dat aanvragen per geval worden beoordeeld, is volgens de rechter normaal en betekent niet dat er schaarste is.

Omdat er geen schaarse vergunning is, mocht de gemeente de vergunning van de visboer niet omzetten naar een tijdelijke vergunning. De Raad van State vernietigt daarom het besluit van de gemeente en de eerdere uitspraak van de rechtbank. Dat betekent dat de vergunning van Vishandel JP weer geldt zonder einddatum.