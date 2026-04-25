PVV blij met kabinetsmaatregelen om overlast fatbikes aan te pakken: “Kan niet snel genoeg gaan”

De fractie van de PVV in de gemeenteraad is verheugd over de kabinetsplannen om de overlast van fatbikes aan te pakken. Wat raadslid Kelly Blauw betreft, kan er niet snel genoeg worden begonnen met het uitrollen van de maatregelen.

“Mijn partij heeft het afgelopen jaar herhaaldelijk aandacht gevraagd voor dit probleem”, vertelt Blauw. “Keer op keer was de reactie van het college dat er lokaal weinig gedaan kon worden omdat landelijke regelgeving ontbrak. Ondertussen wordt de overlast steeds groter. De burgemeester heeft op recente vragen van ons wel toegezegd strenger te zullen handhaven, maar dat er nu landelijk beleid komt, daar zijn wij heel blij mee. Met name omdat bij mijn fractie veel klachten binnenkomen van inwoners die overlast ervaren.”

Grote ergernis

De onvrede in de stad wordt onderstreept door onderzoek van OOG naar dit probleem. Zo’n 77 procent van het OOG Panel steunt het idee om fatbikes in bepaalde gebieden van de gemeente te verbieden. De ergernis onder de panelleden is groot: veruit de grootste groep, zo’n 94 procent, ergert zich aan de voertuigen.

Veel deelnemers wijzen op het gedrag van de gebruikers: te hard rijden, geen voorrang verlenen en het veroorzaken van gevaarlijke situaties in drukke gebieden. “Ik heb er bijna elke dag een op de motorkap omdat ze de regels niet kennen, en ik krijg een middelvinger als ze de regels overtreden”, laat een van de deelnemers weten. Een ander panellid vult aan: “De kinderen die nu op een fatbike rijden, kunnen de verantwoordelijkheid voor hun gedrag vaak nog niet aan. Dit gaat ten koste van hun eigen veiligheid en die van anderen.”

Landelijke maatregelen

Vrijdag maakte het kabinet bekend dat er striktere regels komen. Er wordt een minimumleeftijd en een helmplicht ingevoerd, en gemeenten krijgen de mogelijkheid om fatbikevrije zones in te stellen. Ook wordt het makkelijker om streng op te treden tegen illegaal opgevoerde fatbikes.

Ruim een jaar geleden vroeg Blauw al om dergelijke maatregelen: “De overlast is sindsdien niet kleiner geworden. Integendeel. In het gebied Tussen Beide Markten moet je oppassen dat je niet van je sokken gereden wordt door voorbijscheurende fatbikes. De maatregelen van het kabinet zijn prima. Met een helmplicht maak je het vervoersmiddel minder aantrekkelijk, en ook het aanpakken van fatbikes die technisch niet in orde zijn, is een goede stap.”

Enschede

Toch steekt het Blauw dat Groningen niet eerder zelf actie heeft ondernomen. Zij kijkt met enige jaloezie naar Enschede, waar men, ondanks het ontbreken van landelijke regels, op eigen houtje fatbikevrije zones invoerde met succes. “Onze gemeente loopt in veel dingen voorop, of we varen juist een andere koers dan het landelijke beleid. Maar op dit onderwerp, waar zoveel mensen hinder van ondervinden, hobbelen we erachteraan. Dat vind ik jammer.”

Blauw laat het er dan ook niet bij zitten. “Op dit moment is het politiek reces, maar zodra we op 6 mei weer bij elkaar komen, ga ik het college mondelinge vragen stellen. Ik wil weten wat de plannen zijn. Wat gaan we nu concreet doen met dit kabinetsbesluit om de overlast in Groningen aan te pakken?”

