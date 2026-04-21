PvdD: “Ontsnapte koe Euvelgunne had verdoofd en opgevangen moeten worden”

De koe die maandag wist te ontsnappen bij een slachthuis op Euvelgunne had verdoofd moeten worden en had daarna opgevangen moeten worden net als indertijd met Hermien is gebeurd. Dat vindt de fractie van de Partij voor de Dieren, die eraan toevoegt dat ze het liefste geen enkel dier meer naar het slachthuis ziet gaan.

“Wij hebben maandag met veel pijn en verdriet gekeken naar de beelden van de ontsnapte koe op Euvelgunne”, vertelt raadslid Linda Wijnalda-Dussel van de Partij voor de Dieren. “Nadat ze twee uur lang heeft rondgelopen, is opgejaagd om gevangen te worden en uiteindelijk met meerdere kogels is doodgeschoten, kunnen we alleen maar denken aan die laatste angstige momenten die zij heeft gekend.”

Het dier wist maandag te ontsnappen bij een slachthuis. Vanwege de situatie werden meerdere kruispunten bij de Kieler Bocht en de Europaweg tijdelijk afgesloten. Aanvankelijk probeerden agenten het dier van de weg te krijgen, maar dit lukte niet. Uiteindelijk maakte een hondengeleider een einde aan de situatie door de koe met meerdere kogels om het leven te brengen. Vervolgens werd direct de halsslagader van het dier doorgesneden.

Levenslust

Wijnalda-Dussel: “Deze koe heeft laten zien hoe levenslustig dieren kunnen zijn. En dat zij, net als wij, vechten om te blijven leven. En toch worden dieren, vooral in de vee-industrie, nog steeds gezien als producten. Een dierenarts heeft in lokale media gezegd dat als hij binnen een minuut ter plaatse was na het afschot, hij de keel door kon snijden zodat het vlees nog geschikt zou zijn voor consumptie. Deze uitspraak riep natuurlijk heel veel emoties op bij veel mensen. En dat is ook logisch. Maar aan de andere kant is dit ook het lot van de 1,5 miljoen dieren die dagelijks in Nederland geslacht worden. Het enige verschil is dat het in dit geval heel zichtbaar gebeurde in de openbare ruimte en dat die andere dieren worden geslacht achter gesloten deuren.”

Het raadslid vertelt verder: “Uiteraard hadden wij liever gezien dat de koe werd verdoofd in plaats van doodgeschoten. En dat ze werd opgevangen, net als Hermien indertijd. Maar dit gunnen wij natuurlijk alle dieren. Ook alle dieren die niet weten te ontsnappen aan het verschrikkelijke lot dat in het slachthuis wacht.” Met Hermien bedoelt Wijnalda-Dussel een koe die begin 2018 ontsnapte vlak voor haar transport naar het slachthuis. Ze hield zich wekenlang schuil in de bossen en werd na een klopjacht gevangen en naar koeienrusthuis De Leemweg gebracht, waar ze sindsdien veilig leeft.

Geen rol voor de gemeente

Ook landelijk partijleider Esther Ouwehand spreekt zich uit over de situatie: “Geen enkel dier wil dood. Ook deze koe niet, die na een dappere ontsnappingspoging alsnog de keel werd doorgesneden voor een stuk vlees. Diep triest hoe mensen met andere levende wezens omgaan. Vergeet niet: per dag worden 1,5 miljoen dieren in de Nederlandse slachthuizen gedood. Stop de bio-industrie.”

De lokale fractie heeft inmiddels onderzoek gedaan naar de rol van de gemeente. Daaruit blijkt dat de gemeente geen rol heeft in de controle op slachthuizen. De actie maandagmiddag werd gecoördineerd door de politie en de NVWA. Wijnalda-Dussel: “Wij zullen ons altijd in blijven zetten voor een einde aan de dierenindustrie. We roepen andere partijen in Den Haag op om dit ook te doen, zodat we dit leed voor dieren voor altijd kunnen voorkomen.”