Publieksactie maakt Groningers attent op goed omgaan met water

Foto: Robert Wieringa voor Waterschap Noorderzijlvest

De provincie Groningen, waterbedrijf Groningen en de waterschappen Hunze en AA’s en Noorderzijlvest geven morgen het startsein voor de publieksactie ‘Leven met Water’.

Tijdens deze actieweek vragen de partners aandacht voor het belang van water en onze verantwoordelijkheid om het watersysteem gezond, schoon en toekomstbestendig te houden. Daarom komt er ook een campagne die laat zien hoe belangrijk het is om zorgvuldig om te gaan met het grondwater waar ons drinkwater van wordt gemaakt en hoe belangrijk waterbergingen zijn.

De Groningse partners sluiten gezamenlijk aan bij de landelijke Leven met Water-week, die komende zaterdag begint. De campagne laat zien wat watertekort, wateroverlast en waterkwaliteit betekenen voor Groningen en wat iedereen zelf kan bijdragen. Zo kunnen inwoners bijvoorbeeld biologisch afbreekbare tuinmiddelen gebruiken, barbecue-as correct afvoeren en hun auto wassen in een wasbox.

De partners informeren onder meer via verhalen, video’s, flyers en online content en de Groninger waterwedstrijd. Inwoners worden uitgenodigd om ideeën voor hun eigen buurt in te dienen die bijdragen aan waterbeheer en waterkwaliteit.