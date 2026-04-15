Provincie geeft weer korting aan Groningers die fietshelm kopen

Groningers kunnen ook dit jaar weer korting krijgen op een fietshelm. De provincie stelt, samen met Verkeerswijzer Groningen, weer geld beschikbaar voor een nieuwe actieperiode met de campagne Groningen zet ‘m op.

Er is genoeg geld beschikbaar voor 25 euro korting op duizend fietshelmen. De korting geldt alleen voor goedgekeurde helmen. Voor volwassenen gaat het om helmen met keurmerk CE 1078 en een minimale prijs van 49 euro. Voor kinderhelmen met keurmerk CE 1080 geldt geen minimale prijs.

Alle inwoners van de provincie Groningen kunnen meedoen. Per persoon kan één helm met korting worden gekocht. De actie loopt tot en met 13 mei of totdat de helmen op zijn. De deelnemende fietsenzaken en voorwaarden staan op de website van de actie.

Naast de korting is er dit jaar ook een ontwerpwedstrijd voor basisschoolkinderen. Zij kunnen via de website van Verkeerswijzer Groningen een kleurplaat downloaden en hun eigen fietshelm ontwerpen. De inzendingen kunnen digitaal worden ingestuurd en de mooiste ontwerpen winnen een prijs. Alle kinderen die meedoen krijgen een kleine verrassing.

De actie begint deze woensdag, omdat het de nationale Dag van de Fietshelm is. De provincie wil met de kortingsactie het dragen van een fietshelm stimuleren, want het aantal fietsongelukken met ernstig hoofdletsel neemt snel toe. Het dragen van een helm kan de kans op hoofdletsel bij een ongeluk met meer dan zestig procent verkleinen.