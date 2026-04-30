Programma Nationale Herdenking 4 mei bekend

Het programma voor de Nationale Herdenking komende maandag 4 mei is bekendgemaakt. Op die dag herdenkt Nederland de burgers en militairen die zijn omgekomen of vermoord tijdens de Tweede Wereldoorlog, de koloniale oorlog in Indonesië en de oorlogssituaties en vredesoperaties daarna.

In de ochtend worden kransen en bloemen gelegd bij diverse gedenkstenen en monumenten in de stad. In de middag zijn er herdenkingsbijeenkomsten op de begraafplaats in Hoogkerk, bij het monument aan het Jozef Israëlsplein en bij het Linnaeusplein.

De officiële herdenking begint om 18.30 uur bij het Joods monument aan de Hereweg. Na de kranslegging volgt een Stille Tocht vanaf de Hereweg naar het Martinikerkhof, onder leiding van Gruno’s Postharmonie.

Commissaris van de Koning René Paas en de burgemeester Roelien Kamminga leggen bij de openbare herdenking aan het Martinikerkhof de eerste gezamenlijke krans. René Paas zal na de twee minuten stilte een toespraak houden. Vervolgens is er een muzikale voorstelling in de Martinikerk.

Ook in Hoogkerk, Engelbert en Noorddijk vinden in de avond herdenkingen plaats. Meer informatie over het programma is te lezen op de site van 4meigroningen.nl