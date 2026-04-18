Positieve afsluiting uitwisseling Spaanse scholieren in Haren met stroopwafels

Voor de Spaanse scholieren die de afgelopen week op uitwisseling waren naar het Harens Lyceum verliep de week ongetwijfeld anders dan vooraf gedacht. Maandag werden enkele leerlingen uit de groep het slachtoffer van bedreiging en vernedering door leeftijdsgenoten. Enkele Harenaars kwamen in actie om ze toch met een goed gevoel weer terug naar huis te laten gaan.

Maandagochtend werd een deel van de Spaanse leerlingen toen zij samen met enkele Nederlandse leerlingen onderweg waren naar een sportdag aan de Oosterweg in Haren ingehaald door een jongen op een fatbike. De groep zei daar iets van en werd vervolgens bedreigd en gedwongen tot het op de knieën aanbieden van excuses, terwijl de dader dit filmde. Later op de maandag vonden nog twee andere incidenten in het dorp plaats, waarbij overigens geen Spanjaarden het slachtoffer werden.

Het voorval maakte indruk, maar ondanks alles ging het uitwisselingsprogramma wel door. Vrijdag, aan het einde van de week, werden de leerlingen voorafgaand aan hun terugreis per bus verrast door een groepje Harenaars.

“In de eerste plaats hebben we ze hopelijk een warm gevoel gegeven”, zegt Karin Dunning. Zij is één van hen. “Doordat één van de supermarkten in het dorp ook heeft meegewerkt hebben we ze allemaal een pak stroopwafels met een lief briefje mee gegeven.”

De Harense vond dat ze in actie moest komen. “Ik was boos. Het is in Haren sowieso al best wel lang een probleem, een groep jongeren die dingen doet die niet kunnen. Als het dan ook nog gasten betreft is het denk ik extra duidelijk dat dit niet oké is. Ik dacht: ik wil gewoon iets positiefs doen.” Ze trommelde familie en vrienden op en toogde vrijdag samen met enkele Groninger raadsleden naar de bus.

Dunning kan zich goed voorstellen dat het incident zowel in Nederland als Spanje flink wat stress heeft gegeven. “Zelf heb ik drie keer uitwisselingsstudenten in huis gehad en onze kinderen waren toen ook weg. Je kind een week ver weg met een bus… en er wordt veel van de leerlingen gevraagd en weinig geslapen met het drukke programma, dus ik kan me voorstellen dat het allemaal intens is.”

Voor het vertrek terug naar Spanje ging Dunning nog kort met de Spaanse docenten in gesprek. Zij waardeerden het gebaar.

