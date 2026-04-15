Portiekflat aan Laan van de Vrede ontruimd vanwege geur van lekkende brommer

Foto: Patrick Wind, 112groningen

De hulpdiensten hebben woensdagavond een portiekflat aan de Laan van de Vrede. Een ‘gaslucht’ rond de flat vormde de aanleiding voor de ontruiming.

Volgens aanwezigen werd de vreemde lucht niet alleen in de portiek geroken. De stank dreef honderden meters door de straat. Dat noopte de brandweer en politie om over te gaan tot ontruiming van de flat, de bron van de lucht.

De oorzaak werd uiteindelijk gevonden in een garage onder het gebouw: een brommer die brandstof lekt. Uit voorzorg werd het voertuig uit de garage gehaald en op straat gezet, met daaronder een lading zand om de brandstof veilig op te vangen. In de garagebox werden nog meer brommers gevonden.