Politieke verontwaardiging na “straatterreur” in Haren: “Dit soort situaties zijn onacceptabel”

Foto: Harens Lyceum

De fracties van PVV en Stadspartij 100% voor Groningen willen opheldering van het college na een reeks gewelddadige incidenten in Haren. Maandag werden leerlingen van het Harens Lyceum en Catalaanse uitwisselingsscholieren bedreigd met wapens, vernederd en gedwongen te knielen.

Het eerste incident vond maandag rond 11.00 uur plaats nabij het treinstation in het dorp. Een groepje Catalaanse leerlingen en een Nederlandse scholier kregen het aan de stok met een jongen op een fatbike. De fietser toonde vervolgens een vuurwapen, of in ieder geval een voorwerp dat daarop leek, en dwong de uitwisselingsstudenten op hun knieën om excuses te maken. Dit werd bovendien gefilmd.

Later die middag ging het mis bij een supermarkt in het centrum van Haren. Meerdere daders probeerden daar een scooter te stelen van andere jeugd. Hoewel de diefstal mislukte, werd ook hier gesproken over de aanwezigheid van een wapen. In de avonduren vond een derde incident plaats bij het station, waarbij een minderjarige onder dreiging van een hamer zijn fatbike moest afstaan. Voor dit laatste feit heeft de politie inmiddels een minderjarige verdachte uit de gemeente aangehouden.

“Geen incidenten, maar straatterreur”

De fracties van de PVV en Stadspartij 100% voor Groningen spreken in schriftelijke vragen aan het college van “ernstige intimidatie en straatterreur”. De partijen zijn verbijsterd over de aard van de incidenten. “Dat internationale gasten in onze stad op hun knieën worden gedwongen terwijl dit wordt gefilmd, is volstrekt onacceptabel”, vertelt Kelly Blauw van de PVV.

De partijen willen van het college weten waarom er geen signalementen van de daders zijn gedeeld en of er sprake is van een lokaal bekende jeugdgroep. Ook eisen zij directe maatregelen om de veiligheid rond scholen, stations en hotspots in Haren te verbeteren. “Veiligheid mag geen sluitpost zijn. Dit soort gebeurtenissen schaadt niet alleen de slachtoffers, maar ook het imago van Groningen als internationale studentenstad.”

Blauw: “Wij willen dat Groningen een stad is waar ouders hun kinderen met een gerust hart naar school sturen en waar internationale gasten veilig zijn. Dit soort situaties zijn onacceptabel en vragen om concrete en proportionele maatregelen, zichtbare handhaving en volledige transparantie.”

Vernedervideo’s

Ook de VVD heeft zich inmiddels met mondelinge vragen bij het college gemeld. Raadslid Rik Heiner maakt zich grote zorgen over de opkomst van zogenaamde ‘vernedervideo’s’. De partij wil van de gemeente weten hoe verspreid dit fenomeen is en welke acties de politie onderneemt om de verspreiding van dergelijke beelden tegen te gaan. De VVD vraagt specifiek om extra aandacht voor de nazorg aan de slachtoffers.

Uitwisselingsprogramma

Het uitwisselingsprogramma met de Spaanse scholen gaat ondanks de gebeurtenissen deze week door. De school heeft de ouders van leerlingen in zowel Groningen als in Spanje geïnformeerd over de situatie. Scholieren worden opgeroepen om voorlopig niet alleen, maar in groepen over straat te gaan. De politie onderzoekt of er een direct verband is tussen de drie incidenten. De overlast van jeugdgroepen in Haren is al langer een punt van zorg; inwoners klagen al langer over incidenten in het dorp.

De schriftelijke vragen van de PVV en Stadspartij 100% voor Groningen worden binnen enkele weken beantwoord. De mondelinge vragen van de VVD worden woensdag tijdens het Politieke Vragenuurtje behandeld.