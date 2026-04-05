Politie zoekt getuigen schietincident Eelderwolde; nog geen aanhoudingen

De politie is op zoek naar getuigen van het schietincident dat in de nacht van zaterdag op Paaszondag plaatsvond in Eelderwolde. Bij het incident is een 19-jarige man uit de gemeente Midden-Groningen gewond geraakt. Er is nog niemand aangehouden.

Het schietincident vond rond middernacht plaats ter hoogte van de brug en de sluis bij de Woltsingel. “Na de melding troffen we het slachtoffer even verderop aan bij een tankstation aan de Groningerweg”, vertelt een politiewoordvoerder. “Daar werd direct hulpverlening opgestart, waarna de man voor behandeling is overgebracht naar het ziekenhuis.”

Onderzoek in volle gang

De politie is direct een uitgebreid onderzoek gestart. De omgeving van de brug en de sluis werd met linten afgezet voor sporenonderzoek. “Het is voor ons inmiddels duidelijk dat het schieten vermoedelijk bij de brug heeft plaatsgevonden. We doen buurtonderzoek, spreken met omwonenden en bekijken beschikbare camerabeelden om duidelijk te krijgen wat er precies heeft plaatsgevonden.”

Getuigenoproep

De politie komt graag in contact met mensen die rond middernacht iets verdachts hebben gezien of gehoord in de omgeving van de Woltsingel of de Groningerweg. “Heb je camerabeelden van bijvoorbeeld een deurbelcamera of dashcam? Of weet je meer over de achtergronden van dit incident? Neem dan contact op.”

Tips kunnen worden doorgegeven via de Opsporingstiplijn (0800-6070) of volledig anoniem via Meld Misdaad Anoniem (0800-7000). Beelden kunnen ook direct worden geüpload via deze website van de politie.