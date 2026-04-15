Politie zoekt getuigen en beelden van bedreiging, vernedering en straatroven tegen scholieren en uitwisselingsstudenten in Haren

De politie roept mensen op om zich te melden als zij iets weten of beelden hebben van drie verschillende incidenten in Haren. Maandagmiddag werden meerdere leerlingen van het Harens Lyceum en uitwisselingsscholieren uit Spanje bedreigd en vernederd. Bij een supermarkt vond maandagmiddag nog een bedreiging plaatst tijdens een poging tot roof van en scooter. Maandagavond werd een minderjarige daadwerkelijk beroofd van zijn fatbike bij het station.

Het eerste incident gebeurde rond 11.15 uur op het fietspad aan de Oosterweg. Daar werden vijf jongens (een Nederlandse scholier en uitwisselingsscholieren uit Spanje) geïntimideerd door een jongen op een fatbike, nadat ze hem hadden aangesproken op zijn snelheid.

De bestuurder liet een voorwerp zien dat op een vuurwapen leek en dwong de jongens om te knielen excuses te maken. Mogelijk zijn hiervan beelden gemaakt en gedeeld.

Berovingen

Later op maandagmiddag, rond 16.20 uur, probeerden twee jongens op fatbikes een scooter te stelen van een minderjarige jongen bij een supermarkt aan de kruising tussen de Kerklaan en de Hortuslaan. Dat mislukte, waarna de verdachten wegfietsten richting het voormalige gemeentehuis in het dorp.

In de avond vond nog een beroving plaats die wel slaagde. Tussen 18.40 en 19.20 uur werd bij het station in Haren een minderjarige beroofd van zijn fatbike, mogelijk onder dreiging van een hamer. Voor dit incident is kort daarna een minderjarige verdachte uit de gemeente Groningen aangehouden. Hij zit vast en wordt verhoord.

Getuigen en beelden welkom

De politie onderzoekt of er een verband is tussen de drie incidenten. Daarbij wordt gesproken met betrokkenen en omstanders, en wordt gekeken naar camerabeelden. De politie zoekt nog steeds naar meer beelden die zijn gemaakt door betrokkenen of omstanders. Ook andere informatie over de incidenten is welkom. Mensen die iets weten of beelden hebben, worden gevraagd contact op te nemen met de politie via 0900-8844 of via dit tipformulier.