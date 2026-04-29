Politie rijdt auto klem en lost twee waarschuwingsschoten bij aanhouding op Helperzoom (update)

Foto: 112 Groningen

Op de Helperzoom, vlakbij de Savornin Lohmanlaan, heeft de politie woensdagmiddag een auto klemgereden na een achtervolging. Bij daaropvolgende aanhouding van een 32-jarige man uit Groningen zijn twee waarschuwingsschoten gelost door agenten.

Volgens de politie ontstond de achtervolging na een melding van een bedreiging in de omgeving van het Helperpark, waarbij mogelijk een vuurwapen is getoond. Een automobilist zou gevaarlijk rijgedrag vertonen en een omstander hebben bedreigd met een vuurwapen of een voorwerp dat daarop lijkt.

Meerdere politie-eenheden zochten vervolgens in de omgeving naar het voertuig en de bestuurder. Die kregen agenten in zicht in het Zuiderpark, maar de automobilist ging ervandoor en er ontstond een achtervolging.

“Vanwege het gevaarlijke rijgedrag van de automobilist werd de auto in de omgeving van de Helperzoom geblokkeerd door een politiebus”, vertelt de politie over het incident. “De automobilist probeerde te ontkomen. Daarop is door de politie op een band van de auto geschoten. De verdachte probeerde nogmaals weg te rijden. Toen een politieauto het voertuig daarna kon blokkeren, is door de politie een waarschuwingsschot gelost.”

Bestuurder onder invloed van drugs

Agenten konden de automobilist, een 32-jarige man uit Groningen, daarna onder controle brengen en aanhouden. Volgens de dienst is de verdachte overgebracht naar het cellencomplex, waar hij onder invloed bleek te zijn van drugs.

De politie doet nu nog uitgebreid onderzoek naar de zaak, evenals de inzet en het gebruik van dienstwapens bij de aanhouding. Dit betekent dat wordt getoetst of het gebruik van het geweldsmiddel correct is geweest. Ook het Openbaar Ministerie wordt in kennis gesteld van de geweldsregistratie.