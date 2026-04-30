Politie houdt twee mannen aan na ‘ernstig zedenincident’

De politie heeft twee mannen aangehouden die mogelijk betrokken zijn geweest bij een ‘ernstig zedenincident’ op het Suikerterrein. Dat meldt RTV Noord.

Het incident zou hebben plaatsgevonden in een auto op het Suikerterrein in de nacht van zaterdag 18 april op zondag 19 april. De twee verdachten zijn afgelopen week aangehouden en blijven voorlopig twee weken vastzitten.

Volgens het OM is het slachtoffer een jonge vrouw uit de stad. Na melding van het incident heeft de politie de afgelopen week een sporenonderzoek verricht.

Er vond op de avond van het incident een kickboksgala plaats bij studentenvereniging Albertus Magnus. In antwoord op RTV Noord zegt de studentenvereniging niet op de hoogte te zijn geweest van het incident. Bij het gala waren mensen aanwezig die niet lid waren van de vereniging.

De politie vervolgt het onderzoek. Omdat het om een zedenincident gaat, blijft de politie spaarzaam in het delen van informatie.