Politie houdt deze week extra snelheidscontroles

Een tip voor weggebruikers: let deze week goed op je snelheid. Agenten houden namelijk tot en met komend weekend extra snelheidscontroles.

De meeste controles worden vanaf deze woensdag uitgevoerd. Tijdens de actieweek van ROADPOL, het Europese verkeerspolitienetwerk, controleren politieteams in twintig landen intensief de snelheid van voertuigen. Zo’n vijftienduizend Europese agenten checken miljoenen voertuigen. Deze woensdag is er zelfs 24 uur lang extra controle.

De controles zijn vooral gericht op locaties waar relatief veel verkeersongevallen plaatsvinden, zoals provinciale wegen en populaire toeristische routes. Naast het tegengaan van overtredingen wil ROADPOL met deze jaarlijkse actie automobilisten bewuster maken van het gevaar van te hard rijden, een belangrijke oorzaak van verkeersongelukken.

Vorig jaar werden in april ongeveer 150.000 snelheidsovertredingen geregistreerd. Als gevolg daarvan zijn duizenden rijbewijzen ingetrokken.