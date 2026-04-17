Politie gaat uit van vierde verdachte bij schietincident Eelderwolde

In de afgelopen weken werden al drie tieners aangehouden op verdenking van de beschieting van een 19-jarige man in Eelderwolde. Maar de politie gaat ervan uit dat er een vierde persoon bij het incident betrokken is geweest.

Tijdens de bewuste nacht van zaterdag 4 op 5 april raakte, rond middernacht, een 19-jarige man uit de gemeente Midden-Groningen gewond door kogels bij de brug en de sluis aan de Woltsingel in Eelderwolde. Hij werd door agenten aangetroffen bij een tankstation aan de Groningerweg. Daar kreeg hij eerste hulp, waarna hij naar het ziekenhuis is gebracht.

Drie dagen na het incident hield de politie al twee tieners uit Stad (17 en 19 jaar oud) aan. Precies een week geleden werd nog een 19-jarige Stadjer aangehouden. De drie verdachten zitten nog altijd vast.

Maar uit informatie die naar voren kwam tijdens het politie-onderzoek kwam informatie naar voren over een mogelijke vierde verdachte, stelt de dienst vrijdagmiddag: “We krijgen signalen dat er in de omgeving van verdachten veel wordt gesproken over de betrokkenheid van een vierde persoon. Deze mensen moeten dus meer weten over wat zich heeft afgespeeld in Eelderwolde. Toch hebben zij deze informatie tot nu toe nog niet met ons gedeeld.”

Het politieonderzoek gaat door en meerdere aanhoudingen worden dan ook niet uitgesloten. De politie roept mensen in de kring van de eerder aangehouden verdachten met klem op alsnog te getuigen, al dan niet anoniem. “Door uw informatie te delen met Meld Misdaad Anoniem hoeft u zichzelf niet kenbaar te maken en komt uw informatie toch bij de juiste mensen terecht. Bel daarvoor met Meld Misdaad Anoniem op 0800 – 7000 of vul online het formulier in. Ook kunt u uw informatie delen via de Opsporingstiplijn: 0800 – 60 70.”