Podwalk over het Noordlaarderbos gelanceerd

Het Noordlaarderbos zit vol verhalen. Deze donderdag werd een speciale podwalk gelanceerd, waarmee je de rijke historie van het gebied kunt ontdekken.

Je kunt hem downloaden op je telefoon of op een ander mobiel apparaat. De podwalk is gemaakt in opdracht van Natuurmonumenten en ingesproken door Gerda Havertong, onder meer bekend van Sesamstraat.

Je wandelt door het Noordlaarderbos en op speciale plekken wordt een bijzonder verhaal verteld. Zo zijn er verhalen over een galgenbergje en een tankgracht.