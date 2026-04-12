Podium Zuid sluit winterseizoen swingend af met Rebels of Rhythm

Voor de laatste keer dit seizoen vindt er zondagmiddag 12 april een editie van Podium Zuid plaats. Deze band Rebels of Rhythm sluit het seizoen af in de grote zaal van BSV De Helpen.

Rebels of Rhythm is een vijfmansband onder leiding van zangeres Dieuwke Diederiks. “De muziek die ze brengen is een feest voor het oor en is lekker dansbaar”, laat de organisatie van Podium Zuid weten. “De afzonderlijke ‘rebels’ zijn allemaal ervaren muzikanten en ook bekend van andere noordelijke bands. Het repertoire dat ze brengen is breed en met een geheel eigen sound. De muziek die ze gaan brengen is te scharen onder de genres funk, Americana, soul, blues en rock ’n roll.”

Podium Zuid is het broertje van SterrebosLive, dat in de zomermaanden in de muziekkoepel in het Sterrebos plaatsvindt. In 2018 kwam een groep bewoners uit de zuidelijke stadswijken met het idee om een winterse variant van SterrebosLive neer te zetten. De concerten zijn in de wintermaanden op elke tweede zondag van de maand en worden gehouden in de grote zaal van BSV De Helpen aan de Groenesteinlaan, waar ruimte is voor ongeveer 120 personen. De editie van deze zondag is de laatste van dit seizoen. Volgend maand is men met SterrebosLive weer voor het eerst buiten.

Podium Zuid begint zondag om 15.00 uur. BSV De Helpen is te vinden aan de Groenesteinlaan 5. Meer informatie vind je op deze website.