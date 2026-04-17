Play-offs ver uit zicht voor Futsal Groningen na nederlaag in Hoorn, Drs. Vijfje eindigt als derde

Futsal Groningen heeft vrijdagavond in Hoorn met 6-1 verloren van HV Hoorn. Het bereiken van de play-offs voor het landskampioenschap is door de nederlaag ver uit zicht geraakt.

Daarvoor moet Futsal Groningen minimaal zesde worden. Hoorn staat op die plek en verhoogde door de winst de marge naar zeven punten. Futsal Groningen heeft nog vier wedstrijden te gaan. De Groningers zakten naar de achtste en laatste plaats in de kampioensgroep van de eredivisie.

Drs. Vijfje

De vrouwen van Drs. Vijfje hadden de play-offs al een paar weken bereikt. In Den Helder werd vrijdag met 3-3 gelijkgespeeld tegen Zeemacht. Zeemacht kwam op voorsprong, maar Silke van der Wal en Meike Arentz zorgden voor een Groninger voorsprong bij de rust. Sam Bosma leek Vijfje in veilige haven te schieten, maar Zeemacht kwam nog terug tot 3-3.

Vijfje werd derde in de eredivisie zaalvoetbal en ontmoet FC Marlene, de nummer twee, in de eerste ronde van de play-offs. De andere twee deelnemers zijn de nummer één OS Lusitanos en de nummer vier Futsal Haaglanden.