Play-offs en degradatiestrijd staan centraal in OOG Sport

Vorig weekeinde werd Groen Geel als eerste amateurvoetbalclub kampioen uit de gemeente Groningen. Komend weekeinde staat de strijd tegen degradatie centraal.

De vrouwen van FC Groningen spelen zaterdagavond in de eerste divisie tegen koploper Jong Ajax. Wanneer dat duel in het Esserbergstadion verloren wordt, degradeert FC Groningen naar de tweede divisie.

PKC’83 moet zaterdag thuis winnen van koploper SVZW uit Wierden. Als dat niet het geval is dan speelt PKC’83 na een jaar in de vierde divisie volgend seizoen weer in de eerste klasse. Deze week maakte de club bekend dat Jouke Faber de assistent wordt van de nieuwe trainer Joop Gall. Faber was in het verleden al eens hoofdtrainer van PKC. De laatste jaren werkt hij veel in Duitsland.

Het doek kan ook vallen voor GRC Groningen in de eerste klasse H. GRC moet in en tegen Winsum winnen en heeft het zelfs dan nog niet in eigen hand. Het goede nieuws is dat de 36-jarige Erwin Alt terugkeert bij GRC. De topscorer aller tijden van GRC speelde dertien jaar bij GRC, maar de laatste drie jaar met vrienden in een lager elftal van FC Lewenborg.

Oranje Nassau is in deze klasse ook nog niet veilig, maar kan thuis tegen Broekster Boys een belangrijke stap zetten.

De titelstrijd in 1H is uiterst spannend. LAC Frisia 1883 heeft de leiding. Be Quick 1887 volgt op een punt en Velocitas 1897 heeft twee punten minder. Be Quick moet zaterdag naar Buitenpost en Velocitas zondag naar WVV. De wedstrijd PKC’83 – SVZW is onder meer te beluisteren in OOG Sport.

Play-offs

Daarnaast zijn er tussenstanden, interviews met Lycurgus dat de finale van de play-offs haalde en een voorbeschouwing op Feyenoord – FC Groningen. FC Groningen is nog volop in de race voor play-offs voor Europees voetbal.

OOG Sport is van 14.00 uur tot 17.00 uur te beluisteren op OOG Radio.