Plannen in de maak voor nieuwe brug voor fietsers en voetgangers tussen Oosterkade en Winschoterkade

Hier moet de nieuwe brug voor fietsers en voetgangers komen. Rechts van het water de Oosterkade, links van het water de Winschoterkade. - Foto via Gemeente Groningen

De gemeente werkt aan plannen voor de bouw van een nieuwe brug voor fietsers en voetgangers tussen de Oosterkade en de Winschoterkade. De brug moet onderdeel worden van een veilige en snelle fietsroute tussen Meerstad, Stadshavens en de binnenstad.

Er zijn regelmatig onveilige situaties op de route langs het Damsterdiep en de Steentilbrug, constateert het Stadhuis. De oorzaak: fietsers, auto’s en ander verkeer komen te dicht bij elkaar. Daarom wil het gemeentebestuur een nieuwe fietsroute maken langs de noordkant van het Eemskanaal. Deze route moet Meerstad, via Stadshavens, gaan verbinden met de binnenstad. Een nieuwe brug tussen de Oosterkade en de Winschoterkade zou daar onderdeel van moeten worden.

Daarvoor is eerst onderzoek nodig om te bepalen of een brug op deze plek mogelijk is. Daarna volgt een eisenpakket voor de nieuwe brug waar een ontwerper mee aan de slag kan. Eind 2026 volgt dan een voorlopig ontwerp.Als de gemeenteraad begin volgend jaar instemt, kan de eerste spade in 2027 de grond in gaan. De brug zou dan een jaar later klaar kunnen zijn.

Maar voor het zover is, mag de omgeving van de nieuwe fiets- en voetgangersbrug eerst meepraten. Komende dinsdagavond (van 17.00 tot 19.00 uur) is er een informatiebijeenkomst in het Harbour Café aan Voor ‘t Voormalig Klein Poortje,