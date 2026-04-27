PKC’83 brengt selectie voor komend seizoen op orde

Foto Andor Heij. PKC'83 opkomst.

Vierde divisionist PKC’83 werkt aan de selectie voor komend seizoen. PKC heeft inmiddels zeven spelers aangetrokken. Zes voetballers hebben aangegeven dat ze vertrekken.

Aanvaller Domaro Deenen maakt de overstap van Hoogeveen naar PKC. Verdediger/middenvelder Sem Poelstra komt over van het beloftenteam van ACV, net als doelman Bas Runhart. Daarnaast trok PKC aanvaller Noel Buurma aan van GRC Groningen. De verdedigende broers Youri en Dylan ter Arkel komen over van vv Bedum en middenvelder Ricardo Postema van Velocitas.

Daar tegenover staat het vertrek van aanvoerder en centrale verdediger Daniel Sanafikah naar Hoogeveen. Wesley Walstra gaat naar Velocitas. Kevin Bakels en Jivan Vroom naar VV Groningen, Tim Deelen naar Gorecht en doelman Jelle van Veen keert terug naar LTC.

Joop Gall wordt de nieuwe trainer van pkc’83. Gall wordt geassisteerd door Jouke Faber. PKC staat voorlaatste in de vierde divisie D en speelt volgend seizoen hoogstwaarschijnlijk weer in de eerste klasse.