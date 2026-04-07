Pinksterbloemen, hondsdraf en bloemenweide in Dinkelpark aan gort gemaaid: “Waarom blijft dit maar misgaan?”

Foto: Rick Middelbos

De gemeente heeft afgelopen week een bloeiend grasveld in het Dinkelpark in de Rivierenbuurt honderd procent gemaaid. Terwijl pinksterbloemen en hondsdraf volop in bloei stonden, is alles nu verdwenen. Ecoloog Rick Middelbos noemt de situatie “verschrikkelijk” en de fractie van Partij voor de Dieren wil opheldering.

“Aan de randen kun je nog een beetje zien hoe het eruitzag”, vertelt Middelbos. Hij wijst op de overgebleven hondsdraf en de paarse dovennetel. “Er stonden hier veel pinksterbloemen, maar die zijn allemaal weg. Dat er aan de zijkanten nog wat staat, is niet omdat er gefaseerd gemaaid wordt; dat is simpelweg omdat men er met de grote maaier niet bij kon. Ik verwacht binnen enkele dagen nog wel medewerkers die ook dit met een bosmaaier komen weghalen.”

Monocultuur

Niet alleen het maaien zelf is een probleem, ook het feit dat het maaisel is blijven liggen baart de ecoloog zorgen. “Dit zit vol voeding die nu de grond intrekt. Het wordt hierdoor zo voedselrijk dat de grond de komende jaren gedomineerd zal worden door brandnetels en de gestreepte witbol. Daarmee is je diversiteit volledig weg; dit zorgt voor een monocultuur en vergrassing.”

Zelfs een bloemenweide die door buurtbewoners was aangelegd om de lokale natuur een handje te helpen, is volledig platgemaaid. “Alles is weggehaald. Door honderd procent te maaien, haal je al het leven eruit. De levenscyclus van insecten krijgt zo geen kans. Dit is echt desastreus. Ik snap niet waarom het niet een keer goed kan gaan. Op één of andere manier moeten we hier meerdere keren per jaar blijvend aandacht voor vragen. Blijkbaar is dat nodig.”

Tekst gaat verder onder de foto’s:

Aan de zijkanten is nog wat hondsdraf en paarse dovennetel te zien. Foto: Rick Middelbos Met een maaimachine is alles weggemaaid. Foto: Rick Middelbos

Oranjetipje

Middelbos wijst specifiek op het Oranjetipje, een dagvlinder die verzot is op pinksterbloemen. “De afgelopen vier jaar heb ik op deze plek het Oranjetipje nooit de volledige levenscyclus zien voltooien. Elke keer wordt de natuur door het beheer verstoord. En kijk daar eens: daar staan rododendrons, maar de inheemse brem en vlier die daar groeiden, zijn verwijderd. Alles wat inheems is, mag hier klaarblijkelijk niet bloeien. De manier van beheren is echt gênant.”

Politieke vragen

Bart Hekkema, raadslid voor de Partij voor de Dieren, heeft inmiddels vragen gesteld aan het college. “Met het nieuwe beleid ‘Maai Minder’ zijn er stappen gezet, maar in de praktijk zien we dat er in het Dinkelpark nog veel verbetering mogelijk is. Schuilplekken voor insecten verdwijnen en de opbouw van biodiversiteit wordt direct tenietgedaan”, aldus Hekkema.

Hekkema wil weten hoe het college deze kloof tussen beleid en uitvoering gaat dichten. Ook wil het raadslid van het college weten wat er gaat gebeuren om dergelijke situaties in de toekomst te voorkomen. De vragen worden woensdag tijdens het Politieke Vragenuur behandeld.