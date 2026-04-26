Petitie DOT als lakmoesproef: “Heeft betrokkenheid van inwoners ook echt invloed?”

Wordt er door de politiek alleen geluisterd, of heeft betrokkenheid ook daadwerkelijk invloed? Dat vragen de initiatiefnemers van de petitie voor behoud van DOT zich af. Met inmiddels ruim 11.000 handtekeningen op zak stuurden zij een dringende brief aan de formerende partijen en formateur Ineke van Gent.

De discussie rondom DOT, het markante bolvormige gebouw aan de Vrydemalaan, is onderwerp van gesprek nu PRO, Partij voor de Dieren, SP, ChristenUnie en het CDA om tafel zitten om een nieuw coalitieakkoord te smeden. In de oorspronkelijke plannen van het stadsbestuur leek sloop van DOT onvermijdelijk; er moeten honderd woningen komen op de plek van het huidige horeca-etablissement. De inkomsten van die grond zijn nodig voor de financiering van de Healthy Ageing Campus van het UMCG en de Rijksuniversiteit Groningen.

UMCG en RUG

Juist daar wringt de schoen. De initiatiefnemers van de petitie willen daarom niet alleen met de politiek, maar ook met het UMCG en de RUG om tafel. “Tot nu toe hebben zij zich over dit onderwerp niet uitgelaten”, vertelt Dianne de Heer, een van de drijvende krachten achter de actie. “Wij willen graag weten hoe zij tegen het behouden van DOT aankijken.” Opvallend is dat de petitie niet alleen door inwoners van de gemeente wordt getekend; de lijst met ondertekenaars bevat opvallend veel mensen van buiten de stad, wat volgens De Heer aantoont dat het gebouw een provinciale waarde heeft.

Lakmoesproef

In hun brief aan de raad en formateur Ineke van Gent stellen de initiatiefnemers dat de situatie rond DOT een ‘lakmoesproef’ is voor de nieuwe bestuurscultuur. In het eindverslag van de informateur staat immers dat de relatie tussen overheid en stad versterkt moet worden. De Heer vraagt zich af wat die belofte waard is: “In hoeverre krijgen initiatieven van inwoners daadwerkelijk betekenis in de keuzes die nu worden gemaakt?”

Volgens de initiatiefnemers is DOT in de loop der jaren uitgegroeid tot een plek waar ontmoeting, cultuur en kennis samenkomen. “Het is een plek die niet bedacht is, maar ontstaan. Juist daardoor vertegenwoordigt het een maatschappelijke waarde die zich niet eenvoudig laat vervangen door een nieuwe invulling op papier.”

De brief is een directe oproep aan de formerende partijen om in het nieuwe coalitieakkoord concreet te maken hoe participatie doorwerkt in besluiten. “Wat nu niet wordt gekozen, wordt feitelijk losgelaten.”

Ruimte voor een andere koers

De initiatiefnemers benadrukken dat er nog alle ruimte is om de koers te wijzigen. Ze hopen dat de partijen aan de onderhandelingstafel, die participatie als speerpunt hebben, ook echt bereid zijn om de plannen tegen het licht te houden. “Maak in het akkoord concreet hoe de stem van de burger meeweegt”, luidt de boodschap in de brief.

