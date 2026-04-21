Persoon aangehouden voor steekpartij

De politie heeft dinsdagavond op Tussen Beide Markten een man aangehouden die betrokken zou zijn bij een steekincident eerder op de dag. De aanhouding volgde nadat de verdachte en het slachtoffer elkaar rond 19.45 uur opnieuw tegenkwamen.

Hoewel de politie rond 19.45 uur met spoed uitrukte naar de binnenstad voor een melding van een steekpartij, bleek de vork ter plaatse anders in de steel te zitten. Informatie van betrokkenen en getuigen wijst uit dat het slachtoffer de verwonding al eerder op de dag had opgelopen tijdens een incident op een nog onbekende locatie.

Dinsdagavond kwamen de twee elkaar echter opnieuw tegen op Tussen Beide Markten, wat leidde tot een nieuwe confrontatie. Agenten konden daarop direct een verdachte aanhouden en overbrengen naar het bureau voor verhoor.

Het slachtoffer is ter plaatse onderzocht door ambulancepersoneel, maar medische hulp bleek niet noodzakelijk. De politie is een onderzoek gestart naar de toedracht.