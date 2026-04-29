Patiëntportaal Martini Ziekenhuis bijna weer open na hack bij ChipSoft

De hoofdingang van het Martini Ziekenhuis - Foto: Kees Stuip voor Martini Ziekenhuis

De patiëntgegevens die eerder deze maand werden gestolen bij softwarebedrijf ChipSoft zijn vernietigd. Daardoor kan het Martini Ziekenhuis in Groningen het online patiëntenportaal waarschijnlijk donderdag weer openen, zo meldt het ziekenhuis woensdag aan RTV Noord.

Het ziekenhuis test nu nog of alles goed werkt, nadat het patiëntportaal op 8 april jongstleden werd stilgelegd door de verbinding met de software van Chipsoft, de EPD-leverancier van het ziekenhuis, te verbreken. Als die controles geen problemen laten zien, gaat de omgeving van Mijn Martini weer online.

ChipSoft levert software aan ziekenhuizen en huisartsen. Begin deze maand werd bekend dat het bedrijf was gehackt. De daders beweerden dat ze 100 gigabyte aan data hadden buitgemaakt, waaronder medische gegevens. Volgens het Martini Ziekenhuis zijn er geen aanwijzingen dat gegevens van hun patiënten daarbij zaten. Het UMCG gebruikt de systemen van ChipSoft niet en had daarom geen last van de hack.

Na het opnieuw opstarten van de systemen gaat het ziekenhuis het incident samen met de softwareleverancier uitgebreid evalueren. De zorg in het Martini Ziekenhuis ging tijdens het incident gewoon door, al moesten onder meer verwijzingen weer handmatig worden gedaan. Als het systeem weer volledig werkt, kunnen deze taken weer automatisch verlopen.