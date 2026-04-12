Partij voor de Dieren draagt Janette Bosma voor als wethouderskandidaat

Janette Bosma in maart tijdens de aftrap van de interactieve biebmachine. Foto: Rieks Oijnhausen

De fractie van de Partij voor de Dieren heeft zondag Janette Bosma voorgedragen als wethouderskandidaat. Bosma is momenteel al wethouder namens de partij in de huidige coalitie.

“Bosma heeft zich de afgelopen maanden bewezen als een zeer kundige wethouder”, vertelt fractievoorzitter Bart Hekkema. “Ze is idealistisch en het is prettig om met haar samen te werken. We zien dan ook graag dat zij haar belangrijke werk kan voortzetten.”

De voordracht volgt op het nieuws van verkenner Ineke van Gent, die zondag bekendmaakte dat de nieuwe Groningse coalitie moet gaan bestaan uit PRO, Partij voor de Dieren, CDA, SP en de ChristenUnie. Volgens Van Gent hebben deze partijen samen een stabiele meerderheid en een gezamenlijke visie, waarbij ze opkomen voor inwoners die het moeilijk hebben.

Achtergrond

Janette Bosma groeide op het Friese platteland op en verhuisde voor haar studie Nederlands en Filosofie naar Groningen. Na haar afstuderen bleef ze verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen als docent en onderzoeker. Later maakte ze de overstap naar het mbo, waar ze werkzaam was bij het Noorderpoort College.

Haar politieke carrière begon al tijdens haar studietijd, toen ze als vrijwilliger aan de slag ging voor de Partij voor de Dieren. Ze organiseerde acties en demonstraties en ondersteunde de fractie in de Provinciale Staten. In 2022 werd Bosma met voorkeurstemmen verkozen in de Groningse gemeenteraad, waar ze vorig jaar het fractievoorzitterschap op zich nam. In februari van dit jaar maakte ze de overstap naar het college van B&W, nadat wethouder Kirsten de Wrede bekendmaakte vroegtijdig te zullen stoppen.

In de nieuwe gemeenteraad, die twee weken geleden werd beëdigd is Bosma op dit moment raadslid. Mocht Bosma in het nieuwe college doorstromen naar de plek van wethouder, dan wordt haar stoel in de raad overgenomen door Elvira Krudde.