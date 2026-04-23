Parkweg komende week deels afgesloten

Een deel van de Parkweg is van dinsdag 28 april 08.00 uur tot en met donderdag 30 april 16.00 uur afgesloten. Het gaat om het stuk tussen de Paterswoldseweg en de Westinghousestraat. De afsluiting is nodig omdat het riool onder de weg op meerdere plekken moet worden gerepareerd.

Fietsers kunnen omrijden via omliggende woonwijken. Ook automobilisten moeten een omleiding volgen via het Emmaviaduct, de Eeldersingel en de Paterswoldseweg. Een andere route loopt via de Van Iddekingeweg en de Vondellaan.

Het busvervoer wordt aangepast. Lijnbus 19 rijdt een andere route en enkele haltes vervallen tijdelijk. Nood- en hulpdiensten kunnen in noodgevallen wel langs het werkvak.

De werkzaamheden vinden plaats in de meivakantie om de overlast te beperken.