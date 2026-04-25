Paradijsvogeltuin pakt zaterdag uit met zaaifeest

In de Paradijsvogeltuin vindt zaterdag 25 april het jaarlijkse zaaifeest plaats. De afgelopen dagen is er al volop gewerkt aan de voorbereidingen om het feest succesvol te laten verlopen.

“De lente is begonnen en dus is het tijd voor het zaaifeest”, laat de organisatie weten. “Het wordt een dag vol gezelligheid, livemuziek, lekker eten en leuke activiteiten, zoals men van ons gewend is.” Het programma begint om 15.00 uur en biedt voor ieder wat wils. In de middag draait DJ Alex en is er een gastoptreden van Sulalman Paparazy. Voor de jongste bezoekers is er een ‘knutselchaos’ en er vindt een veiling plaats. Ook vindt er straattheater plaats in de tuin.

De avond wordt sfeervol afgesloten met een kampvuur-muzieksessie van Hanna & Antoine, gevolgd door de onthulling van een vuursculptuur, gemaakt door Gijs.

Pannenkoeken

Ook aan de inwendige mens is gedacht. Bezoekers kunnen hun eigen pannenkoeken bakken of een bezoek brengen aan de oesterbar. “We proberen echt een totaalbeleving neer te zetten”, aldus de organisatie. “Met dit soort evenementen trekken we mensen naar de tuin die er anders misschien niet zo snel binnen zouden stappen. Terwijl onze hekken eigenlijk altijd openstaan voor nieuwsgierigen.”

Over de Paradijsvogeltuin

De Paradijsvogeltuin bestaat sinds 2020 op een terrein waar vroeger een zand- en grindwinningsbedrijf gevestigd was. Destijds werden materialen aangevoerd via schepen over het Van Starkenborghkanaal. Nadat het bedrijf vertrok, streken er mensen neer die er nu wonen in onder andere woonwagens. Samen hebben de bewoners een weelderige tuin en een voedselbos aangelegd waar inmiddels bramen, tomaten, kersen en aardappelen groeien. Sinds vorig jaar is er ook een beeldentuin te vinden.

Het zaaifeest aan de Paradijsvogelstraat in de Oosterparkwijk duurt tot 23.00 uur.