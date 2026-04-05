Paasspeurtocht op terrein Biotoop Haren: “Dit evenement biedt zoveel mogelijkheden”

Bewoners van de Biotoop in Haren hebben Paaszondag aangegrepen om een heuse paasspeurtocht uit te zetten over het terrein. Volgens mede-organisator Suze van der Lijke lag er voor degenen die de route wisten te volbrengen een smakelijke beloning te wachten.

Suze, hoe zag het programma eruit?

“We hebben de afgelopen periode een flink aantal eieren beschilderd. Daarbij hebben we samengewerkt met Cosis Kunst, dat ook een plek heeft gekregen in de Biotoop. Cosis Kunst biedt kunstenaars met een beperking of een afstand tot de arbeidsmarkt de mogelijkheid om volop mee te doen. Onder de bewoners hebben wij zelf ook flink wat kunstzinnige types, dus iedereen is aan het schilderen geslagen. Al die unieke eieren zijn op het terrein uitgezet, waardoor er een route is ontstaan die deelnemers konden afleggen.”

Wat willen jullie hiermee bereiken?

“De Biotoop is een plek in Haren die veel mensen van naam kennen, maar velen zijn hier nog nooit geweest of hebben geen idee hoe groot en gevarieerd het terrein is. Deze speurtocht bood de mogelijkheid om kennis te maken met hoe het terrein eruitziet; je kwam letterlijk in aanraking met de omgeving. De tocht eindigde bij de Open Kas. Daar stond een schatkist die door de deelnemers kon worden geopend, met daarin een lekkere beloning: in dit geval gouden eieren van chocolade.”

Hoe zijn jullie op het idee gekomen om dit te organiseren?

“Eigenlijk hadden we dat idee al wat langer; vorig jaar werd het bijvoorbeeld ook al geopperd. Toen bleek echter dat we niet voldoende tijd en mankracht hadden om het vorm te geven. Dit jaar hebben we het opnieuw geprobeerd, ook omdat iedereen de mogelijkheden ervan inzag. Je stelt het terrein open, waardoor er een mooie kans ontstaat om kennis te maken met de Biotoop. En het is ook waardevol: veel mensen zullen vanochtend een brunch hebben gehad, en hoe fijn is het dan om daarna een mooie wandeling door de natuur te maken? Nou, dat vind je dus allemaal bij de Biotoop.”

Eieren die beschilderd zijn; kun je een voorbeeld geven van hoe die eruitzagen?

“De kunstenaars van Cosis Kunst hebben echt hun best gedaan. Er was veel artistieke vrijheid. Er was bijvoorbeeld een ei beschilderd waarbij het leek alsof er een kuiken in zat, maar er was ook een ei waar een haan op was geschilderd.”

Wat gaat er met deze eieren gebeuren? Worden ze verkocht?

“Ik vind dat een heel goed idee. Dat raakt ook de kern van waarom we zoveel potentie in dit evenement zien. Het zou inderdaad heel leuk zijn om deze eieren te verkopen, zodat deelnemers een mooie herinnering aan de Biotoop mee naar huis kunnen nemen. Maar we denken ook aan andere mogelijkheden: bijvoorbeeld een QR-code bij een ei die je kunt scannen voor meer informatie over de kunstenaar. Ook denken we erover na om de speurtocht nog wat groter te maken door het nabijgelegen Noordenveld erbij te betrekken. We hebben een goede basis en kunnen dit de komende jaren verder uitbouwen.”

Wat waren de reacties van de bezoekers?

“Ik heb zelf met mijn kinderen de speurtocht gelopen en zij waren superenthousiast. Onderweg kwamen we ook andere enthousiaste mensen tegen. Vooral de beloning—het gouden ei uit de schatkist—sprak de deelnemers aan. En bij de Open Kas bevindt zich een trampoline; je kunt je voorstellen dat daar ook flink wat belangstelling voor was.”

Voor wie de Biotoop beter wil leren kennen: op zondag 31 mei vindt de jaarlijkse open dag plaats, waarbij de gebouwen en ateliers geopend zijn voor publiek.