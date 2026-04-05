‘Paasmaandag zonnig en droog, ook komende dagen veel zon’

Paasmaandag belooft een mooie dag te worden met veel zon. Ook de komende dagen laat de zon zich volop zien en blijft het droog.

Na een frisse nacht met minimumtemperaturen rond de 5 graden, begint Paasmaandag lokaal nog met wat bewolking. Al snel krijgt de zon echter de overhand. Bij een zwakke tot matige westenwind wordt het overdag een graad of 11. In de nacht naar dinsdag klaart het breed op en koelt het af naar 1 tot 2 graden boven nul, waarbij er in de vroege ochtend kans is op een enkele mistbank.

Die mist verdwijnt dinsdag vlot, waarna de zon zich weer laat zien. De wind draait naar het noordoosten en de temperatuur komt opnieuw uit rond de 11 graden. Woensdag doet de lente er nog een schepje bovenop: de zon krijgt alle ruimte en bij een zwakke oostenwind klimt de temperatuur naar een aangename 14 graden. Pas in de loop van de woensdagavond neemt de bewolking iets toe, maar regen wordt er dan niet verwacht.