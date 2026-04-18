Oud-D66-raadslid Tom Rustebiel beoogd wethouder in Tynaarlo: “Ontzettend veel zin in”

Voormalig D66-gemeenteraadslid Tom Rustebiel is de beoogd wethouder voor D66 in de gemeente Tynaarlo. Rustebiel wordt door de partij naar voren geschoven.

Lijsttrekker en fractievoorzitter Herman van Os laat weten verheugd te zijn met de voordracht: “Met Tom hebben we een ervaren politicus in huis die op veel dossiers kennis meebrengt. Denk aan ruimtelijke ordening, economische zaken, mobiliteit, financiën en natuur. Hij kent onze gemeente bovendien goed; hij woont in de ene buurgemeente en is opgegroeid in de andere.”

Successen

Rustebiel nam op 31 maart afscheid na tien jaar in de Groningse gemeenteraad. Bij dat afscheid op het Stadhuis sprak burgemeester Roelien Kamminga (VVD) Rustebiel toe: “Na commissielid te zijn geweest, boekte je tijdens je raadsjaren meerdere successen. Je werkte aan voorstellen om vervuilende scooters uit de binnenstad te weren en toen wielrenner Bauke Mollema in 2017 een overwinning behaalde in de Tour de France, deed je het voorstel om het fietspad richting Zuidhorn naar deze held te vernoemen. Hiermee wilde je jonge mensen inspireren om in zijn voetsporen te treden. Ook heb je je ingezet voor de realisatie van het MTB Skills Park en de zondagochtendopenstelling voor winkeliers in de binnenstad.”

Hoewel het er bij het vertrek op leek dat de 44-jarige Rustebiel de politiek op een lager pitje zou zetten, blijkt niets minder waar. Van Os: “In de Groningse raad voerde hij het woord over diverse portefeuilles en hij beschikt over een uitgebreid netwerk in de stad en regio. De laatste jaren werkt hij als relatiemanager voor Rijkswaterstaat op de Wadden, waar hij het aanspreekpunt is voor gemeenten, NGO’s, de provincie en waterschappen. Hij groeide op in Wildervank en woont nu al bijna twintig jaar in De Held, nabij Ter Borch en Hoogkerk.”

Aan de slag

Rustebiel ziet er ondertussen naar uit om aan de slag te gaan in Drenthe. “Ik heb er ontzettend veel zin in. Tynaarlo is een prachtige gemeente aan de Drentsche Aa. Ik kom er al mijn hele leven, vooral als fervent fietser en natuurliefhebber. De ligging tussen de steden Groningen en Assen biedt veel kansen, maar het bewaren van de eigenheid is net zo belangrijk. Ik zie ernaar uit om kennis te maken met de inwoners, instellingen en ondernemers om hun ideeën te horen.”

Tynaarlo

Bij de recente gemeenteraadsverkiezingen werd D66 in Tynaarlo de grootste partij: 4 zetels. Ook GroenLinks behaalde er vier zetels. Grote verliezer was Leefbaar Gemeentebelangen dat in vergelijking met de vorige verkiezingen drie zetels inleverde. Vrijdag werd bekend dat D66, GroenLinks, CDA en ChristenUnie met elkaar in gesprek gaan om een nieuwe coalitie te vormen. Ard van der Tuuk is aangesteld als formateur.