Oranjebuurt eert Joke Menssink als eerste ‘Oranje Held’

Bewoners van de Oranjebuurt hebben buurtbewoner Joke Menssink uitgeroepen tot Oranje Held 2026. Met deze nieuwe jaarlijkse prijs wil de wijk een bijzonder persoon in het zonnetje zetten: iemand die zich op uitzonderlijke wijze heeft ingezet voor de buurt. Menssink is ernstig ziek en heeft niet lang meer te leven.

De inwoner van de Oranjebuurt heeft een indrukwekkend verleden. Ze was jarenlang actief als theatermaker, regisseur en acteur bij het Amsterdamse Werktheater. Later speelde ze ook een belangrijke rol binnen de Groningse theatersector. In alles wat ze deed, stond één thema centraal: verbinding.

Die verbindende kracht bracht ze ook naar de Oranjebuurt, waar ze zich met hart en ziel inzette. Van projecten voor kinderen tot initiatieven voor nieuwkomers en mensen met een beperking.

Drijvende kracht achter buurtinitiatieven

Een van haar bekendste bijdragen is de oprichting van de Oranje Huiskamer in 2018, waarvan zij mede-initiatiefnemer was.

De toekenning van de prijs voelt voor de buurt als een logische en verdiende erkenning. “We vonden het echt nodig dat zij een prijs kreeg voor alles wat ze heeft gedaan. Daarom is ze nu de eerste Oranje Held van de wijk”, aldus Gerard Vonk. Één van de initiatiefnemers van de prijs.

Totale verrassing

De onderscheiding kwam voor Menssink als een complete verrassing. Wat begon als een ogenschijnlijk gewone afspraak voor een kop koffie, bleek een speciaal moment waarbij buurtbewoners zich hadden verzameld voor de prijsuitreiking.

“Ik ben helemaal verbouwereerd”, reageert ze. “Ik wist het niet. En dan krijg ik zoiets moois. Ik ben ontroerd en heel erg blij.”

Hoewel haar betrokkenheid bij de buurt altijd groot was, moest Menssink vanwege gezondheidsredenen een stap terug doen. “Ik hou van deze buurt”, zegt ze. “Maar nu het niet meer gaat, moet ik rust nemen. Dan is het beter om afstand te houden en te genieten van kleine dingen.”

Een boodschap voor de toekomst

Tot slot richt Menssink zich tot de jongere generatie, met een duidelijke oproep: “Alsjeblieft, doe dingen samen. Begin met spelen, met verbinden. Niet meteen vanuit zorg, maar gewoon vanuit contact. Daar begint het. Kleine kinderen zijn fantastische inspiratiebronnen.”