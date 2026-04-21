Oranje Nassau versterkt zich met aanvaller Luc van Zanten

De 20-jarige Luc van Zanten speelt komend seizoen voor Oranje Nassau. De aanvaller komt over van SVZ uit Zeijen.

“Hij begon ooit met voetballen bij Achilles 1894”, vertelt Oranje Nassau over de nieuwe aanwinst. “In de jeugd speelde hij vervolgens vanaf de Onder 14 tot en met de Onder 19 bij ACV uit Assen. Toen hij de seniorenleeftijd bereikte, verkaste hij naar SVZ in Zeijen. Het eerste seizoen daar was direct succesvol; de ploeg werd kampioen in de derde klasse en promoveerde, waarbij Van Zanten topscorer werd met veertien doelpunten.”

Hoewel SVZ dit seizoen in de onderste regionen van de tweede klasse bivakkeert, wist Van Zanten er tot nu toe alweer acht te maken.

Fysiotherapiestudent

De keuze voor Oranje Nassau is een logische: Van Zanten woont tegenwoordig in Groningen en studeert Fysiotherapie aan de Hanze. Trainer Hans van der Ploeg en de Technische Commissie omschrijven hem als een ‘beweeglijke en vrij makkelijk scorende speler met veel snelheid’. Van Zanten kan zowel op ’10’ als in de spits uit de voeten.

“Ik heb ontzettend veel zin om aan de slag te gaan”, reageert Van Zanten zelf. “Het voelt als een mooie nieuwe uitdaging en ik ben gemotiveerd om mezelf verder te ontwikkelen en belangrijk te zijn voor het team.”

Promotie uit eigen gelederen

Naast de komst van Van Zanten meldt Oranje Nassau nog meer mutaties in de selectie. Bram Schulting maakt komend seizoen de overstap van de tweede selectie naar de hoofdselectie.