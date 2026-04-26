Oranje boven in Haren, Thesinge en Ten Post: voorbereidingen Koningsdag in volle gang

Koningsdag in Thesinge begint altijd met een optocht door het dorp. Foto: Koos van de Belt

Koningsdag staat voor de deur en dat betekent dat er in de stad en dorpen volop voorbereidingen worden getroffen om de dag tot een succes te maken. In Haren, Thesinge en Ten Post kijken de Oranjeverenigingen uit naar een dag vol verbinding. Met als bijzonder detail dat voor het eerst sinds jaren er in Ten Post weer Koningsdag wordt gevierd.

In Haren worden de festiviteiten rond Koningsdag georganiseerd door de Oranjevereniging. “De bedoeling is dat we er een feestelijke dag van gaan maken”, vertelt voorzitter Berend de Boer. “We hebben in die zin de wind ook in de rug. Niet iedereen houdt van de festiviteiten in de stad die massaal bezocht worden. Wij bieden op steenworp afstand het alternatief waarbij je op een kleinschaligere manier de verjaardag van de koning kunt vieren. En als je het hebt over wensen: wij hopen dat het maandag droog blijft en dat het oranjezonnetje ook even tevoorschijn mag komen.”

Toch beginnen de festiviteiten zondag al: “Wat we op steeds meer plekken zien, is dat er een Koningsnacht wordt gehouden. Daar hebben wij ook over nagedacht en uiteindelijk ook invulling aan gegeven. Het begint zondagavond om 20.00 uur en verstoort daarom niet de zondagsrust. Voor de Dorpskerk zullen er verschillende optredens zijn, treedt een DJ op en is er drinken verkrijgbaar. Dit programma duurt tot 01.00 uur. Maandag is het dan Koningsdag. De dag wordt om 10.30 uur geopend door burgemeester Roelien Kamminga. We zijn zeer vereerd dat zij tijd heeft gevonden om ons te bezoeken. Daarbij moet ik ook zeggen dat we als vereniging de gemeente erg dankbaar zijn. Er komt veel bij kijken om zo’n dag te organiseren: vergunningen en regelgeving bijvoorbeeld. De samenwerking verloopt echter heel prettig.”

Vorig jaar trok Koningsdag in Haren veel belangstellenden. Foto: ingezonden

Activiteiten

Volgens De Boer begint de dag met een toespraak en zal door een dweilorkest het Wilhelmus gespeeld worden. Vervolgens zijn alle ogen gericht op de vrijmarkt die de ruggengraat vormt van de festiviteiten in het dorp. “Dat begint om 11.00 uur. Maar om 09.00 uur staan de eerste kinderen al te trappelen van ongeduld. De spelregels die we hebben, is dat er op de vrijmarkt geen plekken gereserveerd kunnen worden. Iedereen heeft evenveel kansen. Daarnaast zijn we zeer terughoudend in het aanbieden van etenswaren op de markt vanwege de hygiëneregels. De vrijmarkt is ons centrale onderdeel omdat de gedachte is dat hier koopjesjagers en familieleden op afkomen. Rond de markt organiseren we verschillende activiteiten. Zo lopen er Disneyfiguren rond en hebben we Joris ten Have met één van zijn draaiorgels uitgenodigd. Wij vinden dat een draaiorgel op deze dag erbij hoort. Vanaf 16.00 uur is er muziek en zijn er foodtrucks te vinden voor de Dorpskerk.”

In Haren kijken ze naar de dag uit: “Wij hebben er ontzettend veel zin in. Dat heeft ook een persoonlijke reden. Ik ben op 30 april geboren. Jarenlang was dat de dag waarop Juliana en later Beatrix Koninginnedag vierden. Als ik jarig was, dan hingen de vlaggen uit en werd er feestgevierd. Dat het nu op 27 april plaatsvindt, is jammer, maar ik begrijp het. Door de situatie in de wereld heeft deze dag de afgelopen tijd ook aan waarde gewonnen. Het is een dag waarop je de eenheid viert. En het maakt niet uit of je nu enorm Oranjegezind bent, of dat je daar kritisch tegenover staat. Voor iedereen is er de mogelijkheid om met een drankje en in een oranjeshirt de straat op te gaan. De dag verbindt.”

Koningsdag in Thesinge trok vorig jaar veel belangstelling. Foto: Koos van de Belt Foto: Koos van de Belt

Thesinge: Jeu de Boules-toernooi

De koninklijke familie viert Koningsdag maandag in Dokkum. Is er ook nog kans dat de familie op de terugweg Haren of Thesinge bezoekt? Hans Wind van de Oranjevereniging in Thesinge vertelt dat ze in elk geval welkom zijn: “In 2013 hebben we een poging gedaan om de koninklijke familie hier te krijgen. We hebben toen een brief gestuurd. Daar kregen we een hele keurige reactie op met de mededeling dat het door tijdsgebrek helaas niet lukte. Maar uiteraard: mochten ze maandag na Dokkum nog tijd en zin hebben in een leuke verjaardagsviering, dan zijn ze hier van harte welkom. De oranjebitter staat klaar en voor de zekerheid zullen we wat oranjetompouces in de koelkast bewaren.”

De festiviteiten in Thesinge beginnen in de ochtend met een fanfare die door het dorp loopt. “Het programma gaat daarna verder op het sportterrein waar een kop koffie en wat lekkers klaarstaan. Daarna hebben we voor de jeugd een spelprogramma. In de middag is er het jeu de boules-toernooi. Vorig jaar had zich hier een recordaantal van tachtig deelnemers aangemeld. Het zou geweldig zijn als we dit record opnieuw kunnen overtreffen. In vergelijking met eerdere edities hebben we wel een aanpassing gedaan: de helft van de jeu de boules-ballen hebben we oranje gemaakt, zodat ze beter zichtbaar zijn. De dag wordt uiteindelijk afgesloten met een gezamenlijke maaltijd. Mensen hoeven tussendoor niet naar huis: voor eten en drinken wordt gezorgd.”

Ook Wind noemt de dag belangrijk: “Het versterkt de gemeenschapszin. Deze dag is een hele laagdrempelige manier om kennis met elkaar te maken. Dat zeggen we ook in de voorbereidingen als we onze Oranjekrant langsbrengen: kom langs, het is gezellig. In Thesinge is sowieso altijd iedereen al gelijk, maar morgen is dat extra. En dat is belangrijk voor de sfeer en de verhoudingen in het dorp.”

Ten Post: een nieuwe start

De meest opmerkelijke Koningsdagviering vindt maandag plaats in Ten Post. Daar wordt namelijk voor het eerst in jaren weer Koningsdag gevierd. Bernard Elzes is voorzitter van de dorpsvereniging: “We beginnen het programma om 10.00 uur met het hijsen van de Nederlandse driekleur en het zingen van het Wilhelmus. Daarna is er voor iedereen ‘Ten Poster-oranjekoek’. En vervolgens vindt er een kleine vrijmarkt plaats. Alle activiteiten vinden plaats bij De Hoeksteen, de kerk aan de Jan Zijlstraat. Dit omdat het dorpshuis momenteel niet gebruikt kan worden.”

Elzes noemt het kunnen vieren belangrijk: “Ten Post heeft nog altijd te maken met de gevolgen van de aardbevingen. Deze dag draagt bij om het dorp weer bij elkaar te krijgen. Want wat is er nu leuker om Koningsdag in je eigen dorp te vieren. Het overstijgt kerkelijke denominaties. Het maakt niet uit van welke politieke partij je bent of waar je vandaan komt: iedereen viert gezamenlijk feest, in dezelfde kleur.”

Over die Ten Poster-oranjekoek: “Het gaat om een oranjekoek met daarop het logo van Dorpsbelangen. Het idee is dat dit echt een handelsmerk gaat worden. We hebben ontzettend veel plezier gehaald uit de voorbereiding en hopen dat het maandag veel mensen op de been brengt en dat het volgend jaar opnieuw kan plaatsvinden. Ten Post verdient dat.”