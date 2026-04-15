Opnieuw toename van meldingen discriminatie

Het aantal meldingen van discriminatie in de drie noordelijke provincies is vorig jaar opnieuw toegenomen. Dat blijkt uit de Monitor Noord-Nederland 2025.

Discriminatie is er, en het wordt ook meer dan voorheen gemeld. Er waren vorig jaar ruim 2.000 meldingen, waarvan bijna 900 in de provincie Groningen. De meeste meldingen gaan over discriminatie wegens godsdienst, herkomst en geslacht.

Racisme is al jaren de meest voorkomende melding van discriminatie, maar het afgelopen jaar is godsdienst een opmerkelijke uitschieter. Dat komt omdat de website Discriminatie.nl steeds vaker clustermeldingen ontvangt. Dat zijn klachten die in groten getale worden gemeld naar aanleiding van incidenten in de media of zaken in het politieke debat. Ze leidde een campagneposter van de PVV landelijk tot ruim 14 duizend meldingen.

Toch blijkt uit onderzoek dat discriminatie vaak onder de radar blijft. Veel mensen die discriminatie ervaren delen dat niet met een instantie, zoals Discriminatie.nl. Deze organisatie registreert en behandelt klachten en staat klagers bij, maar geeft ook educatie en trainingen, onder meer op scholen.