Opnieuw cel en tbs tegen Janairo H. (19) voor doodsteken Marit van Yorneo (26)

De 19-jarige Janairo H., die de 26-jarige Marit van Yorneo uit Groningen in 2023 doodstak in Emmen, kreeg donderdagmiddag in hoger beroep een eis van twee jaar gevangenisstraf en tbs te horen van het Openbaar Ministerie. Dat schrijft Dagblad van het Noorden.

De zaak werd achter gesloten deuren behandeld in het gerechtshof in Leeuwarden. Dit is omdat H. minderjarig was ten tijde van het misdrijf.

In januari 2023 werd het 26-jarige slachtoffer tijdens haar werk door H. met messteken om het leven gebracht. Janairo H. beraamde samen met medeverdachte Arek K. uit Emmen een roof op een geldkluis in de jeugdinstelling waar Van Yorneo werkte. K. schopte het slachtoffer tegen haar hoofd en kreeg daarvoor tien jaar cel en tbs.

Een jaar later, in maart 2024, veroordeelde de rechter in Assen Janairo H. tot twee jaar jeugddetentie en jeugd-tbs. Ook achtte de rechter H. schuldig aan eerdere geweldsdelicten.

Hoger beroep

Het OM is in hoger beroep gegaan en vindt dat H. veroordeeld moet worden volgens het volwassenstrafrecht. In sommige gevallen mag dit worden toegepast op minderjarigen.

Deskundigen concluderen dat H. lange behandelingen nodig heeft vanwege ernstige stoornissen. H. zou ook onderzocht zijn in het Pieter Baan Centrum. Over twee weken doet het gerechtshof in Leeuwarden uitspraak over de zaak.