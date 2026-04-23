Opgeven voor de functie van kinderburgemeester kan vanaf nu

V.l.n.r. Biene, Senneh en burgemeester Kamminga

Wie zin heeft om na de zomervakantie een jaartje kinderburgemeester of loco-kinderburgemeester van Groningen te worden, kan zich nu aanmelden. Dat kan tot en met 3 juni.

Om kinderen een duidelijkere stem te geven, heeft de gemeente Groningen deze functies in het leven geroepen. Ze moeten in groep 6 of 7 van de basisschool zitten en in de gemeente wonen. De huidige kinderburgemeester Biene en haar loco Senneh treden na de zomer af.

Wat doet de kinderburgemeester eigenlijk? Hij of zij gaat geregeld op pad met de burgemeester of een wethouder. Hij of zij opent of sluit evenementen of attracties, zoals het Noorderzon festival, speeltuinen, de Week van de Sport, Groningens Ontzet, het timmerdorp of de 4Mijl. De kinderburgemeester zit ook in de jury van de lampionnenwedstrijd tijdens de Sint Martinusoptocht, bezoekt samen met de burgemeester een basisschool tijdens de kinderboekenweek, ontvangt hoge gasten, onder wie Sinterklaas, en beëdigt de politiekids.

