Openluchtbad Papiermolen start komende zaterdag het seizoen

Openluchtbad de Papiermolen opent op zaterdag 2 mei voor het eerst dit jaar de deuren. Het seizoen duurt tot en met zondag 13 september.

Het bad mist nu wel de inkomsten van het fraaie zonnige weer van deze week. Ook de meivakantie is na deze week achter de rug. De openluchtbaden in Hoogkerk en Ten Boer hebben deze mooie week wel mee kunnen pikken.

De Papiermolen sluit normaliter om 20.00 uur de deuren. Op 4 en 5 mei, Hemelvaartsdag (donderdag 14 mei) en de beide Pinksterdagen (24 en 25 mei) gaat het bad al om 17.00 uur dicht.