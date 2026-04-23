‘Open Joodse Huizen’ op 3 en 4 mei

Op zondag 3 en maandag 4 mei vindt de vijftiende editie plaats van Open Joodse Huizen / Huizen van Verzet, met verhalen van Joden en verzetsmensen.

Het gaat om een jaarlijks programma van herdenkingsbijeenkomsten in huizen, winkels, scholen en andere plekken waar Joden en verzetsmensen tijdens de Tweede Wereldoorlog woonden en werkten. Belangstellenden maken in woonkamers, op zolders, achter toonbanken en tussen schuifdeuren kennis met slachtoffers, overlevenden en verzetsstrijders.

Ze horen verhalen over een Joods meisjes dat op jonge leeftijd gescheiden wordt van haar ouders, over een verzetsman die na het organiseren van een wapendropping gemarteld wordt in het Scholtenhuis en over een Joods Tweede Kamerlid, afkomstig uit Groningen, die in een concentratiekamp belandt.

Vrijwilligers die tekenen voor de organisatie zijn vaak nabestaanden, onderzoekers, buurtgenoten en bewoners die hun huizen openstellen. Ook in de Synagoge worden herinneringen gedeeld. Het volledige programma is te vinden op openjoodsehuizen.nl.