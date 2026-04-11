Open dag RUG door vierduizend belangstellenden bezocht: “Deelnemers kwamen zelfs uit India”

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) heeft zaterdag een goedbezochte open dag georganiseerd. Volgens Joke Jalvingh van de RUG is de editie in april traditiegetrouw een van de rustigste van het jaar.

Joke, het is nu net na 16.00 uur waardoor jullie open dag in het staartje zit. Hoe gaat het?

“We kunnen terugkijken op een succesvolle dag. In het centrum zijn we al klaar. Daar waren er geen deelnemers meer voor de laatste ronde. Dat betekent dat we al druk bezig zijn met opruimen. Het is overigens voor het eerst, voor zover ik weet, dat er geen deelnemers meer zijn voor de laatste ronde. Op Zernike daarentegen is men nog wel volop bezig. Daar wordt er wel nog volop gebruikgemaakt van de laatste ronde.”

Met de laatste ronde bedoel je dat aanstaande studenten vandaag de mogelijkheid hebben om vier opleidingen te bezoeken, hè?

“Dat klopt. De opleidingen presenteerden zich vandaag zoveel mogelijk in hun eigen gebouwen verspreid over de stad. Er konden colleges gevolgd worden, er kon gesproken worden met studenten, docenten en studieadviseurs. En je kon ook een indruk krijgen van de stad. Daarnaast was er de mogelijkheid om algemene presentaties te volgen en informatiemarkten te bezoeken. Je moet dan bijvoorbeeld denken aan informatie over het op kamers gaan wonen, het verkrijgen van studiefinanciering en de mogelijkheid om je studie te combineren met topsport.”

Dat de laatste ronde in de binnenstad geen deelnemers trok, wat zegt dat?

“Van oudsher is deze open dag in april de minst bezochte. We hebben ook open dagen in oktober en november. Deze trekken bijvoorbeeld zo’n tienduizend deelnemers. Inmiddels weten de meeste leerlingen allang wat ze willen gaan studeren. Deze open dag in april is echt specifiek bedoeld voor leerlingen op de middelbare school die nog heel erg twijfelen. Het is een soort van last-minute open dag, omdat volgende maand de inschrijving voor je vervolgopleiding echt binnen moet zijn. Daarnaast zien we dat deze dag ook bezocht wordt door 5-vwo-leerlingen. Zij hebben nog zo’n anderhalf jaar te gaan, maar dit moment in april is natuurlijk ideaal voor hen om zich voor te bereiden.”

Maakt dit daarmee ook juist een hele mooie open dag?

“Persoonlijk houd ik wel van drukte. Vandaag waren er bijvoorbeeld echt momenten dat je moest wachten tot de volgende groep aankwam zetten. Maar je hebt wel een punt. Bij de andere open dagen kun je soms echt spreken van sardientjes in een blik. Veel middelbare scholen stellen het bezoeken van een open dag ook verplicht in de loopbaanoriëntatie van hun leerlingen. Als je verplicht een open dag moet bezoeken, dan is dat minder leuk. Het publiek dat we vandaag ontvingen, dat kwam echt uit vrije wil. En doordat het rustiger is, is er ook alle ruimte voor vragen en gesprekjes. Er is meer tijd voor de individuele student. Dat is waardevol.”

Komen de deelnemers vandaag overal vandaan?

“Absoluut. Van de vierduizend deelnemers gaat het om zo’n tweeduizend aanstaande studenten. Op zulke dagen gaan bijvoorbeeld ook ouders of andere familieleden mee. Deze komen uit het hele land: uit Friesland, uit Twente. Maar als we naar de cijfers kijken, dan zijn er vandaag ook tweehonderd deelnemers uit het buitenland: uit Duitsland, Italië, Finland en zelfs uit India. De afgelopen jaren is er veel gezegd en geschreven over buitenlandse studenten, maar het is mooi dat zij nog steeds hun weg naar Groningen weten te vinden.”

Je klinkt trots…

“Ik ben trots dat we dit als RUG kunnen doen. Samen met de collega’s van mijn afdeling zorgen we voor de communicatie rond deze dag. Het openstellen van de opleidingen en de rondleidingen, dat wordt gedaan door de medewerkers en docenten. Hun voorbereiding is identiek aan de voorbereidingen van de grote open dagen in de herfst. Ondanks dat deze open dag minder druk bezocht is, staat iedereen er. En dat vind ik wel echt een compliment waard.”