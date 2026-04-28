Open Atelier in Garmerwolde uitgebreid naar twee weekenden: “Mensen bleven langer hangen dan gedacht”

Het atelier van kunstenaar Jasper Oostland in Garmerwolde is tijdens het Open Atelier van volgende maand niet één, maar twee weekenden geopend. Oostland speelt hiermee in op de grote belangstelling van voorgaande jaren.

“Het open atelier organiseer ik inmiddels al verschillende jaren op rij”, vertelt Oostland. “Voorheen deed ik altijd mee aan de open atelierroute in de stad Groningen. Dat was een mooie manier om met kunst en kunstenaars in contact te komen. Helaas bestaat dat initiatief niet meer, maar ik vond het zonde om die traditie verloren te laten gaan. Daarom organiseer ik nu mijn eigen open atelier, waarbij mensen laagdrempelig bij mij naar binnen kunnen lopen.”

Vorig jaar was de editie een groot succes: “Ik ontving gemiddeld zeventig bezoekers per dag. Het was ontzettend gezellig; op een gegeven moment zaten er zelfs mensen in de tuin. Het atelier werd echt een ontmoetingsplek. Dit jaar besloot ik de deuren twee weekenden te openen. Vorig jaar merkte ik dat mensen langer bleven hangen dan verwacht, wat natuurlijk heel positief is. Door de tijd te verdubbelen, krijgt iedereen de kans om in alle rust de kunst te bekijken en vragen te stellen.”

Kikkers

Oostland, die in 1999 afstudeerde aan Academie Minerva, staat bekend om zijn humoristische en surrealistische schilderijen. In zijn werk, minutieus geschilderd met acrylverf, spelen vaak dieren de hoofdrol in menselijke situaties. Vooral zijn cartooneske scènes met kikkers en vogels vallen op. Momenteel is er een expositie van hem te zien in het UMCG. “Ik denk dat je mijn werk als lichtvoetig en vrolijk kunt omschrijven. Juist daarom past het zo goed in de omgeving van een ziekenhuis.”

Kijkje in de keuken

Tijdens het open atelier kunnen bezoekers letterlijk een kijkje in de keuken van de kunstenaar nemen. “Er is recent werk te zien, maar ook schetsboeken, werk in uitvoering en video’s van het schilderproces. Bezoekers kunnen vrij binnenlopen om rond te kijken, vragen te stellen of gewoon even de sfeer te proeven. De koffie en thee staan klaar.”

Het open atelier vindt plaats op 23, 24, 25, 30 en 31 mei. Op deze dagen is het atelier van 13.00 tot 17.00 uur geopend. Het atelier van Jasper Oostland is te vinden aan de Dorpsweg 37 in Garmerwolde. Meer informatie vind je op deze website.