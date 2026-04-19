Ook derde slechtvalkje uit het ei gekomen bij Gasunie

De drie kuikens gebroederlijk naast elkaar. Foto: webcam Gasunie

De nestkast bij het Gasunie-gebouw is inmiddels drie bewoners rijker. Nadat vrijdagavond de eerste twee slechtvalkjes uit het ei kropen, liet zondagochtend in alle vroegte ook het derde kuiken zich voor de webcam zien.

Het derde kuiken is naar alle waarschijnlijkheid in de nacht van zaterdag op zondag uit het ei gekomen. Via de webcambeelden was zondag goed te zien dat de ouders het druk hebben: ze zijn volop bezig met het voeren van het drietal, maar ondertussen wordt er ook nog fanatiek gebroed. Dat is enerzijds om de pasgeboren jongen warm te houden, maar anderzijds omdat er nog een vierde ei in het nest ligt.

Het broedproces begon op 9 maart met het eerste ei, waarna op 15 maart het tweede volgde. In de week daarna verschenen ook het derde en vierde ei. De verwachting is dat het laatste ei nu ook op korte termijn zal uitkomen.

Tiende jubileumjaar

Het paartje slechtvalken viert dit jaar een bijzondere mijlpaal: het is het tiende jaar op rij dat ze de nestkast aan het Gasunie-gebouw als hun thuisbasis gebruiken. In dit decennium hebben ze een indrukwekkend trackrecord opgebouwd door in totaal al 37 jongen succesvol groot te brengen.

De slechtvalk is met een gemiddelde lengte van 43 centimeter een van de grootste valkensoorten. In de stad kiezen deze roofvogels steevast voor hoge gebouwen die hun natuurlijke rotsomgeving nabootsen. Vanaf het iconische Gasunie-gebouw hebben de valken een perfect strategisch punt voor hun duikvluchten richting de jachtterreinen in het nabijgelegen Stadspark en natuurgebied De Onlanden.

