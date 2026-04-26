OOG-weerman over Koningsdag: “Eerst een waterig oranjezonnetje, daarna bewolkt”

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Een zonovergoten Koningsdag hoeven we maandag 27 april niet te verwachten. In een extra weerbericht vertelt OOG-weerman Johan Kamphuis dat Koningsnacht fris gaat verlopen en dat overdag de bewolking gaat overheersen.

Johan, veel mensen zijn nieuwsgierig naar het weer op Koningsdag, maar laten we beginnen bij de nacht…

“Iedereen die komende dag op welke manier Koningsdag gaat vieren, bijvoorbeeld door op zoek te gaan naar de beste plek op een vrijmarkt, moet rekening houden met een frisse nacht. De minimumtemperatuur ligt rond het vriespunt. Lokaal is grondvorst mogelijk. Dus het is belangrijk om je goed aan te kleden als je er komende nacht op uit gaat.”

En dan morgen…

“Al dagenlang ligt er een storing boven de Noordzee. Boven Scandinavië ligt een hogedrukgebied dat zich vanaf IJsland uitbreidt. Daardoor gaat deze storing aan de wandel en bereikt onze contreien. De afgelopen dagen was het stuivertje wisselen. Het leek er op dat het boven de Noordzee zou blijven, maar als een luis in de pels komt het nu toch dichterbij. Het schuift onze kant op, waarbij wel gezegd moet worden dat de kern op de Noordzee blijft.”

Wat betekent dit concreet voor de mensen die Koningsdag vieren?

“Dat we te maken krijgen met hoge en middelbare bewolking. Als het zou gaan om lage bewolking, dan was de zon kansloos geweest. Heel precies: in de ochtend gaan we een waterig en flets oranjezonnetje zien. Aan het einde van de ochtend, in de middag, wordt de bewolking dikker. Neerslag lijkt onze regio niet te gaan bereiken. Dit blijft boven West-Friesland hangen. De wind is matig, windkracht 3 en de maximumtemperatuur ligt rond de 13 graden. Dus al met al kunnen we zeggen dat de zon morgen geen hoofdrol speelt. Een dipje. Aan de andere kant: ik ken Konings- of Koninginnedagen wat de hagelstenen ons om het hoofd vlogen. Het kon minder, zullen we maar zeggen.”

En na Koningsdag, keert de lente dan weer terug?

“Op dinsdag barst de lente los. We krijgen te maken met zonovergoten dagen waarbij het elke dag wat warmer wordt. Mogelijk krijgen we op vrijdag te maken met temperaturen boven de 20 graden. Dus voor liefhebbers van zon en warmer weer: er staat een mooie week voor de deur.”