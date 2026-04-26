OOG Radio brengt Koningsdag bij je thuis: “Oranje maakt ons allemaal gelijk”

Op de Vismarkt vinden op Koningsdag diverse optredens plaats. Foto: Rieks Oijnhausen

Met tal van activiteiten wordt er maandag in de gemeente Koningsdag gevierd. OOG Radio doet verslag van deze activiteiten. Programmamaker Rein de Vries vertelt dat het om een belangrijke dag gaat.

Rein, wanneer zijn de voorbereidingen voor dit programma begonnen?

“Een hele tijd geleden is mijn collega Basz al begonnen met de voorbereidingen. Enkele weken geleden is het project in een stroomversnelling gekomen. Samen met programmaleider Alexander zijn we om tafel gaan zitten. De vraag die centraal stond, is wat we kunnen doen om alle activiteiten zo goed mogelijk tot hun recht te laten komen. Dat heeft een programma opgeleverd waarbij we uitzenden vanuit onze studio aan de Kadijk, maar met verslaggevers die op zoveel mogelijk plekken ter plaatse aanwezig willen zijn.”

Je bedoelt dus dat verslaggevers de gemeente intrekken?

“Dat klopt. En we hebben het dan ook specifiek over de dorpen. We gaan bijvoorbeeld naar Ten Boer waar ze traditioneel een mooi programma aanbieden, maar ook zullen we te vinden zijn in Haren en in andere dorpen. En natuurlijk slaan we de stad en specifiek de binnenstad niet over. Elke wijk en buurt heeft zo ongeveer activiteiten. Verslaggevers gaan sfeerimpressies neerzetten. De bedoeling is dat we Koningsdag naar de mensen toe gaan brengen. Stel dat je op maandag aan het werk bent, of dat je vanwege omstandigheden niet je huis uit kunt: wij willen zo goed mogelijk verslag doen van de festiviteiten zodat je echt een beeld krijgt hoe het gevierd wordt.”

Dat betekent voor de verslaggevers dus heel veel rommel- en vrijmarkten bezoeken?

“Die horen onlosmakelijk bij Koningsdag, dus jazeker. De singels in de stad zijn op dat vlak erg populair. Mensen proberen vaak voor dag en dauw een plekje te bemachtigen. Onze verslaggevers zullen daarbij aanwezig zijn. Maar Koningsdag is natuurlijk ook onlosmakelijk verbonden met muziek. Op de Vismarkt vinden bijvoorbeeld optredens plaats. Maar in het Stadspark heb je Kingsland. Verslaggevers van ons gaan daar sfeer proeven. Kingsland trekt met name een jonger publiek: hoe vieren zij Koningsdag? En wat vinden zij ervan? Qua line-up staan er ook een aantal grote namen, zoals Roxy Dekker. Je kunt je voorstellen dat wij haar ook zeker even voor de microfoon willen krijgen.”

Hoeveel mensen werken er mee aan deze uitzending?

“In totaal gaat het om acht personen. Dan heb je het over presentatoren in de radiostudio en verslaggevers op straat. En voor de duidelijkheid: we proberen een zo goed mogelijk beeld te laten horen. Het zal vrolijk zijn, maar ook actuele informatie zullen we benoemen. Stel dat het op maandag door goed weer te druk wordt op bepaalde plekken; dan zou de gemeente of de politie kunnen beslissen dat bepaalde delen wellicht afgesloten worden. Ook die informatie proberen we zo goed mogelijk mee te nemen in de uitzending.”

Hoe belangrijk is Koningsdag volgens jou?

“Ik denk persoonlijk dat de waarde van deze dag toeneemt. Kijk naar de situatie in de wereld: de oorlog in Oekraïne, maar ook de situatie in het Midden-Oosten. Wij hebben met Koningsdag een dag waarbij we onze nationale eenheid kunnen vieren. Mensen trekken een oranje shirt aan, en daardoor zijn we ineens allemaal even gelijk. Het is een gevoel van eenheid. Je merkt dat in zekere zin ook bij schaats- of voetbalwedstrijden waar we als land in actie komen. Oranje verbindt. Het maakt even niet meer uit wie je bent of waar je vandaan komt. Samen zijn we oranje. Je zou misschien kunnen zeggen dat het jammer is dat we maar één keer per jaar Koningsdag vieren: ons land kan dit namelijk heel goed gebruiken. Dus ja, belangrijk. En ik hoop dat het ook echt een mooie dag gaat worden.”

De uitzending van OOG Radio begint maandag om 13.00 uur en duurt tot 18.00 uur. Digitaal is het programma onder andere te volgen via de livestream die je hier vindt.