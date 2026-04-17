Onrust bij zondagclubs over weekendvoetbal

Bij de Groninger zondagamateurs die in de tweede en derde klasse spelen is onrust ontstaan vanwege het weekendvoetbal.

In de hogere klassen spelen de zaterdag en zondagamateurs al tegen elkaar in één competitie. De KNVB wil dit vanaf volgend seizoen ook doorvoeren in de tweede en derde klasse.

Veel clubs zijn de laatste jaren overgestapt van de zondag naar de zaterdag, zodat er veel verschil in niveau is ontstaan. Op zaterdag is dat niveau over het algemeen een stuk hoger geworden. Voor zondagclubs zijn daardoor ook grotere reisafstanden en dus minder derby’s gekomen.

In de gemeente Groningen zijn drie zondagclubs die er mee te maken krijgen. Tweedeklasser Forward en de derdeklassers SC Stadspark en Groninger Boys. Groninger Boys heeft er nog geen mening over, maar Stadspark en Forward wel. Die clubs hebben hun bedenkingen.

Ouders en werk

“Stel we gaan op zaterdag spelen”, zegt Dennis van der Meij, de voorzitter van Forward. “Dan kunnen de jongens in het weekeinde niet echt meer naar hun ouders”.

“We hebben jongens die heel bewust voor de zondag kiezen, omdat zij op zaterdag een baan of bijbaan hebben”, aldus SC Stadspark voorzitter Jeroen Dekker. “Dat betekent dat ze niet meer aan het werk kunnen of eerst naar het werk gaan en dan nog een wedstrijd spelen. Ik denk dat jongens daar wel tegen opzien”.

Principieel

Een bijkomend probleem voor de clubs is dat er principiële zaterdagverenigingen zijn. Die clubs hebben met de KNVB afgesproken dat al hun wedstrijden op zaterdag gespeeld worden. Dat betekent dat Stadspark en Forward ook thuiswedstrijden op zaterdag moeten spelen.

Capaciteit

“We zitten samen met The Knickerbockers op drie velden”, zegt Van der Meij. “Zij spelen ook op zaterdag. Dus als wij ook op zaterdag moeten spelen, zal dat later moeten of moeten we wedstrijden gaan verzetten. Dat is voor ons wel een dingetje”.

Supporters

Ook bij SC Stadspark is het zaterdag druk, onder meer door de jeugd. Maar daar komt nog wat bij: “Het zal voor veel mensen een grote verandering zijn”, aldus Dekker. “Denk aan je supporters die op zondag komen. Ik twijfel of die ook zaterdag gaan komen”.

Acht zondagclubs, uit vooral het oosten van het land, hebben de KNVB inmiddels voor de rechter gesleept om in ieder geval af te dwingen dat deze clubs al hun wedstrijden op zondag mogen spelen. Forward en Stadspark willen zover niet gaan, maar wachten de uitkomst van de zaak wel met belangstelling af.