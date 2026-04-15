Ongelukken met fietsers in Noorderplantsoen en bij Oostersluis

In het Noorderplantsoen en bij de Oostersluis zijn aan het begin van woensdagavond ongelukken gebeurd waarbij fietsers betrokken waren. Eén van hen raakte daardoor gewond.

Op de Leliesingel in het Noorderplantsoen botsten twee fietsers op elkaar. Eén van hen raakte gewond en is behandeld door ambulancepersoneel. Het fietsverkeer had enige van het incident.

Op de Oostersluisweg ging het ook mis. Daar kwamen een auto en een fietser met elkaar in botsing. De fietser is gecontroleerd door ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis.