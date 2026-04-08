Onder studenten geliefde UB-hond moet vanaf nu thuisblijven

GoGo op zijn stekkie in de koffiebar van de UB - Foto: Hippe Nana via Instagram

Hond GoGo is niet langer welkom in de Universiteitsbibliotheek. Dat meldt de Ukrant woensdagmiddag. De bij studenten geliefde viervoeter moet vanaf nu thuisblijven, omdat huisdieren in het gebouw niet zijn toegestaan.

De hond werd ruim anderhalf jaar lang meegenomen door de eigenaar van Hippe Nana, de koffiebar in de universiteitsbieb, omdat het dier anders alleen thuis zat. In die tijd werd GoGo een bekend gezicht in de koffiezaak. Veel bezoekers en medewerkers raakten gehecht aan de hond.

Toch kwamen er ook klachten binnen. Volgens een gebiedsmanager van de binnenstadcampus ging de hond niet alleen in de koffiezaak rond, maar liep hij door het hele gebouw. Hij werd zelfs bij de ingang en op hogere verdiepingen van de UB gezien. Hoewel Hippe Nana een privébedrijf is, valt de zaak onder de regels van de universiteit. Daarin staat dat alleen hulpdieren zijn toegestaan.

De eigenaar van de koffiezaak laat de hond daarom nu toch thuis. Maar er volgt mogelijk nog een handtekeningenactie, in de hoop dat GoGo onder voorwaarden toch weer terug mag keren in de UB.