Ondanks excuses gaat maaier gewoon weer over grasveld Dinkelpark, Stadsbeheer ragt ook bloemen uit eigen bollen weg in Oosterpoortbuurt

Foto's: Rick Middelbos via Instagram

“Een menselijke fout”, zo noemde wethouder Mirjam Wijnja afgelopen woensdag het onnodig maaien van een bloemrijk grasveld in bloei in het Dinkelpark. Het Stadhuis maakte excuses richting de bewoners en beloofde beterschap. Maar nog geen anderhalve week later constateert ecoloog Rick Middelbos dat er maandag gewoon weer een gemeentelijke zitmaaier over het grasveld is geweest.

Middelbos constateerde in de eerste week van deze maand ook al dat de gemeente het grasveld in het Dinkelpark onnodig maaide. Dat terwijl het Stadhuis dit jaar nog goede sier maakt met het ‘Maai Minder’-beleid, waarin het de natuur op sommige plekken meer ruimte geeft door bloemen in het gras te laten bloeien en insecten voedsel te bieden. Het grasveld is door het Stadhuis juist aangemerkt als plek waar grasmaaiers minder overheen moeten gaan.

Daarvoor bood wethouder Wijnja afgelopen woensdag nog excuses aan, noemde het toch maaien van het veld een ‘menselijke fout’ en beloofde dat er snel werk wordt gemaakt van up-to-date maken van alle maaikaarten. Maar tevergeefs, constateer Middelbos maandagmiddag.

“Opnieuw is hetzelfde stuk helemaal gemaaid”, schrijft Middelbos op Instagram. “Alleen het randje waar ze niet bij konden met de zitmaaier staat nog. De gemeente begaat hier, na anderhalve week, gewoon weer opnieuw dezelfde ‘menselijke fout’.”

Stadsbeheer maait ook eigen bloemveld in Oosterpoortbuurt aan gort

Waar Middelbos de ‘ezel-en-steen’ zoekt en vindt in het Dinkelpark, constateren buurtbewoners in de Oosterpoortbuurt dat Stadsbeheer ook door de gemeente zelf ingeplante bloemenveldjes niet ontwijkt. Een buurtbewoonster laat aan deze omroep weten dat de afgelopen weken twee keer gemeentelijke grasmaaiers een aantal brede paden maaiden in een volop bloeiend veld met krokussen, narcissen, tulpen, en boshyacinten aan de Palmslag.

De onderstaande foto’s zijn gemaakt nadat de eerste maaier over het veld ging. Volgens de buurtbewoonster is het veld er na, na maaier nummer twee, ‘nog veel erger aan toe’.

Ingezonden foto Ingezonden foto

“Dit is een bollenveld en mag sowieso niet worden gemaaid totdat het uitgebloeid is en de bollen zich hebben kunnen voeden met de bladeren die dan doodgaan”, schrijft de bewoonster. “Dit beleid wordt wel gehanteerd bij de singels in de stad, waar krokussen staan en tulpen. Hier op de Palmslag is dit echt nog nooit gebeurd, want dit veld staat bij gemeente genoteerd als een maai-mei-niet veld en als bollenveld.”

“Geen enkele bloem, geen pinksterbloemen, geen bloeiende dovenetels, geen hondsdraf, niks, álles weg!”, vervolgt de bezorgde bewoonster. “Terwijl toch het nieuwe beleid was de bermen juist lang niet te maaien! Dit is zo slecht voor alle insecten en bijen die we zo hard nodig hebben. Slecht voor de vogels, egels en alle dieren die weer afhankelijk zijn van de insecten. Het lijkt erop dat we qua maaibeleid van deze gemeente terug zijn bij af. De gemeente heeft de mond vol over biodiversiteit en natuur, maar dit beleid staat er haaks op.”

‘Word er moe van dit steeds uit te moeten leggen’

Nu het grasveld in het Dinkelpark dus ook nog opnieuw bloemenloos is, vraagt ecoloog Middelbos zich af wat de uitspraken uit het Stadhuis van afgelopen woensdag waard zijn: “Ik ben er niet gerust op. Dit zijn geen incidenten. Ik heb het, binnen de ring, nog nergens een heel jaar goed zien gaan met het gefaseerde maaibeleid. Ik hoop nu echt op structurele verbetering van de gemeente en niet steeds per geval excuses.”

Dat moet niet moeilijk zijn, besluit Middelbos: “Zorg dat ecologen meer betrokken worden en dat er ook echt controle en toezicht is in het beheer, want dit is zo zonde. Het kan makkelijk een stuk beter. Ik word er nogal moe van het steeds uit te moeten leggen en bij elk geluid van een maaier alert te moeten zijn als burger.”