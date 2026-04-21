Ondanks de oliecrisis pakken Groningers nog steeds de auto

Het landelijke crisisplan olie is maandag ingezet. Dit houd onder andere in hogere reiskostenvergoeding tot een voordeel van circa € 0,30 per liter brandstof, actieve monitoring, nauwgezette communicatie met bedrijven en samenleving en maatregelen voorbereiden voor deze en volgende fasen. Het kabinet vindt dit nodig vanwege het brandstoftekort door de oorlog in het Midden-Oosten.

Het gaat nu nog maar om fase 1 van het crisisplan. Het kabinet zegt dat burgers van deze fase nog weinig zullen merken. Het houdt wel in dat de overheid zich voorbereidt op een fase waarin de oliecrisis zich verergert. volgende fases kunnen leiden tot autoloze zondagen, 80 rijden op de snelweg en een verbod op thuisbezorgdiensten.

OOG ging de straat op om de mensen te vragen wat zij hiervan vonden. De meningen waren verdeeld: “Ik pak nu nog even vaak de auto, ik heb die gewoon nodig.” Anderen zeiden: “Ik heb mijn auto weggedaan; in de stad heb ik die nu toch niet nodig.”